Weniger Kinder werden betreut

Wiesbaden. Die Zahl der betreuten unter Dreijährigen ist in der BRD erstmals seit 15 Jahren gesunken. Zum Stichtag 1. März 2021 wurden 2,3 Prozent weniger Kinder in Kitas oder von Tagesmüttern und -vätern betreut als ein Jahr zuvor, teilte das Statistische Bundesamt am Donnerstag mit. Die Betreuungsquote lag landesweit bei 34,4 Prozent und damit 0,6 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Ebenfall um 0,6 Prozent sank die Betreuungsquote bei Kindern zwischen drei und sechs Jahren. (AFP/jW)