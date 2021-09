Maaßen: Wahlaufrufe aus der AfD

Suhl. In den letzten Tagen vor der Bundestagswahl kursieren Aufrufe lokaler AfD-Politiker, im südthüringischen Wahlkreis 196 mit der Erststimme den CDU-Kandidaten Hans-Georg Maaßen zu wählen. So hat nach einem Bericht der Zeitung Freies Wort vom Mittwoch unter anderem die Suhler AfD-Stadtratsfraktion dazu aufgefordert, nur mit der Zweitstimme AfD zu wählen, die Erststimme aber Maaßen zu geben. Der Exchef des Inlandsgeheimdienstes sei ein »Beamter, der sich nicht für Parteipolitik missbrauchen« lasse, hieß es demnach in einer Mitteilung. Auch der 2017 zweitplazierte damalige AfD-Wahlkreiskandidat Torsten Ludwig rief zur Stimmabgabe für Maaßen auf. Die Thüringer Landesspitze der AfD hält offiziell weiter an ihrem Kandidaten Jürgen Treutler fest. (jW)