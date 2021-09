Bayern: Illegale Schule geschlossen

Rosenheim. Personen aus der »Querdenker«- und »Reichsbürger«-Szene haben möglicherweise versucht, in Oberbayern eine eigene Schule aufzubauen. In den Unterlagen zu der im Landkreis Rosenheim illegal betriebenen Schule mit etwa 50 vom regulären Präsenzunterricht abgemeldeten Schülern gebe es entsprechende Hinweise, sagte der Sprecher der Regierung von Oberbayern am Donnerstag. Die Behörden hatten die Schule am Mittwoch geschlossen. Am Montag habe es erste Hinweise gegeben, dass dort eine schulische Einrichtung in einem alten Bauernhof in Schechen betrieben werde. (dpa/jW)