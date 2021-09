Nachschlag: Eine Bedingung

imago/Andrea Merola Für Jahre weitgehend nicht in deutscher Übersetzung erhältlich: Jean Giraud alias Moebius (Venedig, 9.2.1998)

Superhelden-Blockbuster hin, Graphic Novels her: In Deutschland haben Comics als Kunstform noch immer einen schweren Stand. Wie sonst lässt sich erklären, dass man selbst gebildeten Leuten bisweilen erklären muss, wer ein Will Eisner war? Oder dass Genreklassiker wie Moebius über Jahre nicht in deutscher Übersetzung erhältlich sind? In anderen Kunstgattungen unvorstellbar. Doch das ändert sich gerade, wie der Journalist Christian Gasser im Deutschlandfunk Kultur zufrieden feststellt. Auch dank diverser Verlagsjubiläen regt sich neues Interesse an der Geschichte der Bildergeschichten, viele wegweisende Bände werden wiederveröffentlicht. Was auch ökonomische Gründe hat: »Die Verlage entdecken natürlich auch eine kommerzielle Nische für diese Kanonbücher.« Damit die Entwicklung aber eine Errungenschaft ist, mag man ergänzen, müssen die Klassiker nicht nur erhältlich sein, sondern auch erschwinglich. (pm)