Nachschlag: Saft des Lebens

imago images/Prod.DB Wird das nicht heiß unter den Masken? Gewaltgeile Motorfreaks im Wüstensand (»Mad Max II«)

Haste schon »Mad Max II« gesehen? Hatte ich nicht, Mist, musste ich unbedingt nachholen. Es sollte da eine Szene mit einem rasiermesserscharfen Bumerang geben: Ich hab’ ihn, ich hab’ ihn – zack, sind die Finger ab. 1981 war das. Der Streifen um den traumatisierten Wüstennomaden Mel Gibson hatte schon damals einen erlesen dummen Plot: Männer in martialischen Fahrzeugen und bemerkenswert albernen Endzeitkostümen kämpfen in der weiten Wüste mit einer mordlustigen Rockerbande auf komischen Motorrädern um die letzten Tropfen Benzin – den wahren Saft des Lebens. Zu blöd: Überall Postapokalypse, nix zu futtern, kaum was zu trinken, und dann geht dir auch noch das Benzin aus, derweil im Nahen Osten die Ölquellen in Flammen stehen. Scheißheiß ist es außerdem. Aber Mel Gibson ist ja bekanntlich der Mann noch für die aussichtslosesten Fälle: kämpfen, retten, siegen. So geht das. Trashige Zerstörungsorgien, angenehm viel Gewalt, kein unnötiges Gequatsche. Genau das richtige für einen 13jährigen – allein im Kino. (msa)