imago images/Stefan Zeitz Wahlplakat der DKP vor dem Willy-Brandt-Haus der SPD in Berlin (26.8.2021)

Führende Politiker von Die Linke haben am Wochenende in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung erneut die friedenspolitischen Grundsätze der Partei relativiert. Ist die DKP die einzige verbliebene Friedenspartei bei der Bundestagswahl?

Das muss man so sagen, da der Erosionsprozess in der Friedensfrage bei der Partei Die Linke schneller vorangeht als befürchtet. Allerdings muss ich hinzufügen, dass ich mich darüber nicht freue, weil es für die Friedensbewegung insgesamt eine schlechte Entwicklung ist. Und das ist ohnehin eine meiner größten Befürchtungen bei dieser Bundestagswahl: dass die Tendenz zu einer nach außen gerichteten Aggression des deutschen Imperialismus zunehmen wird. Das wird vermutlich von einer Aggression nach innen begleitet werden. Dazu wird es wohl unter allen denkbaren Regierungskonstellationen kommen.

Zeigt ein Blick auf die jüngere Geschichte nicht, dass Grausamkeiten besser mit einer »rot-grünen« oder »rot-grün-roten« Regierung durchzusetzen wären als unter einem CDU-Kanzler Armin Laschet?

Natürlich. Es ist eine Strategie der herrschenden Klasse, die SPD und andere einzubinden, um Widerstand gegen gewisse Maßnahmen abzuwürgen. Das war so beim ersten Angriffskrieg, den der deutsche Imperialismus nach 1945 wieder geführt hat, in Jugoslawien; das war so bei den Agendagesetzen. Ich kann mir im Moment keine Regierungskonstellation vorstellen, über die ich mich freuen könnte. Auch das von manchen immer noch erwünschte Bündnis aus SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Linkspartei würde vor allem eines bewirken: Die dramatische Transformation der Linkspartei würde sich in erhöhtem Tempo fortsetzen.

Wird es nach der Wahl darum gehen, die Lasten der Coronapandemie auf diejenigen abzuwälzen, die solche Krisen immer bezahlen müssen?

Das droht nicht nur, das hat schon begonnen. Die Coronapandemie wurde und wird instrumentalisiert, um zum einen zu verwischen, dass es sich um eine Krise des Kapitalismus handelt. Und zum anderen werden die Folgen dieser Krise mit Kurzarbeit und vielem anderen auf die Werktätigen abgewälzt. Nach den Wahlen wird das noch verstärkt werden. Auf uns könnte eine große neue Welle der Privatisierung zukommen. Da wird es dann heißen: Das in der Pandemie ausgegebene Geld müsse ja wieder reinkommen. Und wenn die Herrschenden das sagen, meinen sie damit immer, dass die Beherrschten bezahlen müssen. Darauf ist die Gewerkschafts- und Arbeiterbewegung dieses Landes schlecht vorbereitet.

Wäre der in Umfragen vorne liegende SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz als verlässlicher Partner von Banken und Konzernen genau der richtige, um als Regierungschef linke Kräfte für eine solche Agenda einzubinden?

Die SPD als Partei ist schon länger eine Partei des Monopolkapitals in diesem Land. Und Scholz ist sicher einer der profiliertesten Vertreter dieser Tendenz, wenn man etwa an seine diversen Affären wie Cum-Ex oder Wirecard denkt. Leider ändert an dieser Tatsache auch nichts, dass es noch ehrliche Sozialdemokraten gibt.

Der Vorstoß des Bundeswahlleiters, die DKP wegen eines angeblichen Formfehlers von der Bundestagswahl auszuschließen, hat keinen Erfolg gehabt. Hat das Ganze Ihrer Partei am Ende nicht sogar geholfen?

Das kann man so sagen. Auch wenn die Berichterstattung in den Medien teilweise sehr hämisch war – die junge Welt war hier eine krasse Ausnahme –, hat sie doch unsere Bekanntheit erhöht. Allerdings wünsche ich mir so etwas nicht öfter, weil es zugleich eine sehr anstrengende Phase war. Aber der Vorgang hat gezeigt: Die Herrschenden nehmen uns offenbar sehr ernst.

Bei der letzten Bundestagswahl wählten nur vergleichsweise wenige Menschen die DKP. Wie wollen Sie das Ergebnis verbessern?

Was das Wahlergebnis angeht, habe ich keine großen Illusionen. Wir wollen uns vor allem bekannter machen. Und da spüren wir doch einen deutlichen Auftrieb. Ich glaube, dass wir in einigen Regionen in puncto Mitgliederzahl gestärkt aus dem Wahlkampf hervorgehen werden. Damit haben wir ein zentrales Ziel erreicht. Das betrifft vor allem auch die Bundesländer im Osten. Das ist für uns enorm wichtig.