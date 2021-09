Strukturprogramm der Union in der Kritik

Berlin. Die Union wirbt kurz vor der Bundestagswahl um die Gunst der Wähler in Ostdeutschland. Eine »Agenda für gleichwertige Lebensverhältnisse« solle ländliche Regionen besonders im Osten, aber auch im Westen stärken. Unionskanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) sagte am Montag in Berlin, die Agenda richte sich an Menschen, »die nach 1990 gigantische Strukturwandelprozesse erleiden mussten«. Die Linke-Kochefin Susanne Hennig-Wellsow kritisierte, die CDU sei verantwortlich, dass das Wohlstandsgefälle zwischen Ost und West »30 Jahre nach der Einheit« noch existiere. Der Plan sei ein »absurdes Wahlkampfmanöver«. (AFP/jW)