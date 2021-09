Kritik an Gewalt nach Leipziger Demo

Leipzig/Dresden. Der Deutsche Journalistenverband (DJV) hat den Polizeieinsatz bei der Leipziger Demonstration »Wir sind alle LinX« am Sonnabend scharf verurteilt. Beim Vorgehen der Beamten gegen brennende Barrikaden sei es auch zu Übergriffen auf Journalistinnen und Journalisten gekommen, teilte der DJV am Montag mit. Derweil kritisierten die Parteivorsitzenden von Die Linke in Sachsen die Demonstranten, aus deren Reihen es unter anderem zu Steinwürfen gekommen war. »Gewalt ist für uns kein akzeptables Mittel der politischen Auseinandersetzung«, erklärten Susanne Schaper und Stefan Hartmann am Montag. (dpa/jW)