Wiege zu verkaufen

Die Filmproduktionsstätte Studio Babelsberg in Potsdam soll mehrheitlich verkauft werden. Mit der US-Firma TPG Real Estate Partners (TREP) sei eine entsprechende Vereinbarung getroffen worden, teilte die Studio Babelsberg AG in der Nacht auf Freitag mit. In der kommenden Woche solle es ein öffentliches Angebot für alle Aktionäre der Gesellschaft geben. Vorstand und Aufsichtsrat von Studio Babelsberg wollen den Kauf unterstützen. Das Studio Babelsberg wurde 1912 gegründet, es ist nach eigenen Angaben das älteste Großatelierfilmstudio der Welt und die Wiege des deutschen Films. (dpa/jW)