Nachschlag: Augenschmaus und Arbeit

Christian Kober/imago/ Die chinesische Küche hat unendlich viel anzubieten, wie die Netflix-Serie »Wurzeln des Geschmacks« zeigt

Lilienwurzeln als Salatbeilage, klebriger Reiskuchen, Schafsinnereien im Fettmantel oder frittierte Algen: Die chinesische Küche hat unendlich viel anzubieten. In der Netflix-Serie »Wurzeln des Geschmacks« macht sich Regisseur Chen Xiaoqing auf die Reise durch verschiedene Regionen der Volksrepublik, besucht Bauern, Fischer oder Streetfoodverkäufer und schaut ihnen dabei zu, wie sie ihre traditionellen Gerichte zubereiten. In Zeitlupe spritzt da das Leinsamenöl in der Stadt Wuwei oder die aus fermentierten Hilsa-Heringen hergestellte Fischsauce in der Region Chaoshan. Vom Dorfkoch bis zum Sternegastronom, sie alle führen in die Geheimnisse ihrer kulinarischen Künste ein, erläutern die unzähligen Handgriffe, die nötig sind, damit die Delikatessen am Ende auf dem Tisch stehen. Das macht den eigentlichen Augenschmaus aus: Jede Einstellung feiert die Leidenschaft und Geduld, die harte Arbeit, die die Menschen in jedes einzelne Mahl stecken. (mik)