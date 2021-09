Tarifrunde im Einzelhandel stockt

Berlin. Ohne Fortschritte ist am Donnerstag abend auch die dritte Tarifverhandlung für die Berliner und Brandenburger Beschäftigten im Einzelhandel zu Ende gegangen. »Die notwendige Bewegung der Unternehmer blieb aus, sie stellten lediglich eine Laufzeitverkürzung von 36 auf 24 Monate in Aussicht«, erklärte Verdi am Freitag. Auch in Baden-Württemberg gingen die Tarifparteien ergebnislos auseinander. In Hannover streikten am Freitag im Rahmen der Tarifauseinandersetzung rund 150 Beschäftigte. (jW)