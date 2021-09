»Sonntagsfrage«: Thiel legt Beschwerde ein

Wiesbaden. Der Streit zwischen dem Bundeswahlleiter und dem Meinungsforschungsinstitut Forsa um die sogenannte Sonntagsfrage geht weiter. Nach einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts Wiesbaden zugunsten von Forsa legte Bundeswahlleiter Georg Thiel am Freitag beim hessischen Verwaltungsgerichtshof in Kassel Beschwerde ein. Der Bundeswahlleiter hatte Forsa und andere Meinungsforschungsinstitute unter Androhung eines Bußgelds aufgefordert, keine Umfragen zu veröffentlichen, in die Antworten von Briefwählern einfließen, die bereits gewählt haben. (dpa/jW)