Frankreich: Zemmour zurückgepfiffen

Paris. Der rassistische französische Publizist Éric Zemmour muss künftig seine Teilnahme an Fernsehsendungen reduzieren, weil er als möglicher Präsidentschaftskandidat gilt. Zemmour werde nicht mehr in seiner Abendsendung auftreten, teilte der Sender C-News am Montag mit. Die Rundfunkaufsicht hatte zuvor entschieden, dass die Medienpräsenz Zemmours ebenso wie die der bereits erklärten Präsidentschaftskandidaten künftig kontrolliert werden solle. Eine Kandidatur des Publizisten könnte Marine Le Pen, die Präsidentschaftskandidatin des faschistischen Rassemblement National (RN), Stimmen kosten. Le Pen hatte erst am Wochenende die Parteiführung an ihren Vize Jordan Bardella übergeben, um sich auf den Wahlkampf zu konzentrieren. (AFP/jW)