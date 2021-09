WDR setzt Start von Moderatorin aus

Köln. Der Westdeutsche Rundfunk (WDR) setzt den geplanten Start der Moderation von Nemi El-Hassan bei der Wissenschaftssendung »Quarks« vorerst aus. Das teilte der öffentlich-rechtliche Sender am Dienstag in Köln mit. Eigentlich hätte die 28jährige im November starten sollen. Hintergrund ist das Bekanntwerden ihrer Teilnahme an einer Al-Kuds-Demo in Berlin vor einigen Jahren. Das Boulevardblatt Bild hatte im Kontext der neuen Aufgabe El-Hassans für den öffentlich-rechtlichen Sender von der Demoteilnahme in Berlin berichtet und von »Islamismusskandal« und »Skandalmoderatorin« gesprochen. Daraufhin hatte sich El-Hassan von der Demo distanziert und dpa in einem Statement mitgeteilt: »An den Al-Kuds-Demos vor sieben Jahren in Berlin teilzunehmen war ein Fehler.« (dpa/jW)