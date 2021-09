Studie: Deutsche Bank geht auf Abstand

Frankfurt am Main. Die Deutsche Bank hat sich öffentlich von einer mit Kritik an Politik und Aufsicht gespickten Studie aus dem eigenen Haus distanziert. Die von Deutsche Bank Research am Dienstag veröffentlichte Ausarbeitung spiegele »Ansichten des Autors wider«, erklärte ein Sprecher des größten deutschen Geldhauses am Mittwoch in Frankfurt schriftlich. »Diese werden weder von der Deutschen Bank geteilt, noch wurden sie von der Führung von Deutsche Bank Research autorisiert«, teilte der Sprecher mit. (dpa/jW)