Diskriminierung macht krank

Stefan Boness/IPON Durch die wissenschaftliche Untersuchung soll ein besserer Einblick in den Alltag von HIV-positiven Menschen gewonnen werden

Die Lebensqualität von Menschen mit HIV wird heutzutage vor allem durch Vorurteile und Diskriminierung eingeschränkt, nicht durch die Infektion selbst. Zu diesem Schluss kommt die Studie »Positive Stimmen 2.0«, die am vergangenen Freitag in Berlin von der Deutschen Aidshilfe (DAH) und dem Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft (IDZ) vorgestellt wurde.

Im Rahmen der Erhebung haben Menschen, die selbst HIV-positiv sind, andere Betroffene zu ihrem Alltag mit der Infektion befragt. Das laut den Studienmachern »partizipativ entwickelte und umgesetzte Projekt« vermittele »einen plastischen Eindruck in die Aspekte dieses Lebens jenseits der medizinischen Erfolge«. So wollten die Experten vor allem der Frage nachgehen, wie HIV-positive Menschen heutzutage lebten, ob und wenn ja, in welcher Form sie diskriminiert würden und wo sie Stigmatisierung und Ausgrenzung erfuhren.

Für die deutsche Umsetzung der internationalen Studie mit dem Titel »People Living with HIV Stigma Index« hatten insgesamt knapp 500 Menschen in Interviews nach einem standardisierten Leitfaden Auskunft zu ihrem Leben mit HIV gegeben. Fast 1.000 Betroffene haben für die Studie außerdem einen Onlinefragebogen über ihre Diskriminierungserfahrungen und die persönlichen Folgen ausgefüllt, deren Ergebnisse in sogenannten Fokusgruppen vertieft wurden.

Die Studienergebnisse lassen aufhorchen. »Menschen mit HIV können heute leben, lieben und arbeiten wie alle anderen. Schwerer als die gesundheitlichen Folgen der HIV-Infektion wiegen für viele die sozialen Folgen«, fasste Matthias Kuske, Projektkoordinator bei der DAH, die wichtigsten Ergebnisse am Freitag zusammen. Ein Großteil der Befragten werde »im Alltag weiterhin mit Diskriminierung, Ausgrenzung und Abwertung konfrontiert«. Die gesellschaftliche Entwicklung sei somit »langsamer als die medizinische«, so Kuske weiter.

90 Prozent der Teilnehmer der Onlinebefragung bejahten die Aussage, gut mit der Infektion leben zu können. Dank der hierzulande vorhandenen Therapiemöglichkeiten fühlten sich drei Viertel der Befragten gesundheitlich nicht oder nur wenig eingeschränkt. Anders sieht es hingegen bei den Diskriminierungserfahrungen der Teilnehmer aus. So gaben 95 Prozent an, aufgrund ihrer HIV-Infektion in den letzten zwölf Monaten mindestens einmal eine diskriminierende Erfahrung gemacht zu haben. 52 Prozent sehen ihr Leben durch Vorurteile beeinträchtigt.

Besonders erschreckend sind die Angaben, denen zufolge es vor allem im Gesundheitswesen zu Diskriminierungen kommt. So gaben 56 Prozent der online Befragten an, diesbezüglich in den letzten zwölf Monaten mindestens eine negative Erfahrung gemacht zu haben. 16 Prozent berichteten, dass ihnen mindestens einmal eine zahnärztliche Versorgung verweigert worden sei. Acht Prozent erlebten Diskriminierung bei allgemeinen Gesundheitsleistungen. Dies ist vor allem deshalb absurd, da HIV-Infektionen mittlerweile sehr gut behandelbar sind und Betroffene, die wirksam therapiert werden, das Virus nicht übertragen können.

Es sei »besonders frustrierend, dass im so wichtigen Gesundheitsbereich immer noch Wissensdefizite, Vorurteile und irrationale Ängste zu Stigmatisierung von Menschen mit HIV« führten, kritisierte Bernhard Franke, kommissarischer Leiter der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, in der ebenfalls am Freitag vorgestellten Broschüre, in der die Studienergebnisse zusammengefasst sind. All das sei »um so schlimmer für die Betroffenen, da sie hier einem ungleichen Machtverhältnis ausgesetzt sind und sie sich benachteiligenden Erfahrungen kaum entziehen können«, so Franke. Ähnlich äußerte sich am Freitag auch DAH-Projektmanager Kuske. Menschen mit HIV anders zu behandeln als andere, sei »völlig unnötig – und ganz klar diskriminierend«. Die üblichen Hygienemaßnahmen reichten völlig aus, stellte er klar.

Dabei blieben Diskriminierungserfahrungen für die Betroffenen keineswegs ohne Auswirkungen. Die Macher der Studie weisen in der Broschüre darauf hin, dass diese nicht nur zu einem schlechteren Gesundheitszustand, weniger Wohlbefinden und weniger sexueller Zufriedenheit führten, sondern auch den Umgang mit der eigenen HIV-Infektion, das Selbstbild bzw. die verinnerlichte Stigmatisierung beeinflussten.

Aber es gibt auch gute Nachrichten. So bezeichnete es Franke von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes als »etwas sehr Ermutigendes«, dass Menschen mit HIV auf ein starkes Netzwerk aufbauen könnten, das seinesgleichen suche. Die Community böte Unterstützung, regen Austausch und emotionalen Halt. Damit trüge die jahrzehntelange Arbeit der Selbsthilfeorganisationen Früchte. Franke wirbt außerdem dafür, die Handlungsempfehlungen, die im Projekt gemeinsam durch Community und Wissenschaft erarbeitet wurden, zu beherzigen und umzusetzen. Diese sehen unter anderem vor, die Schlechter- oder Nichtbehandlung von Menschen mit HIV zu beenden und den Daten- und Persönlichkeitsschutz in allen Sektoren des Gesundheitswesens zu wahren. Ärztekammern und Beschwerdestellen müssten entsprechende Hinweise schneller und mit mehr Fachkompetenz bearbeiten. Zudem solle das Kürzel »Anst« für »Ansteckungsgefahr« in Polizeidatenbanken bundesweit abgeschafft werden.