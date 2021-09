Nachschlag: Mit Giffey nichts Neues

imago images/Peter Homann

Später soll niemand sagen, man hätte es nicht wissen können: Franziska Giffey, in den Medien bereits gesetzte neue Berliner Oberbürgermeisterin, positioniert sich in allen wesentlichen Fragen klar am rechten Rand der SPD. Im Sommer als Bundesministerin über einen Doktortitelskandal gestürzt, bleibt sie für die Hauptstadt gut genug und macht seitdem Law-and-Order-Wahlkampf. Während am Wochenende Tausende Menschen für bezahlbare Mieten demonstrierten, hat sich Giffey am Sonnabend im Interview auf DLF der Frage angenommen. Die Wohnungsnot sei »die große soziale Frage für unsere Stadt«, schätzt sie (richtig) ein. Um zum Schluss zu kommen: Enteignungen seien der völlig falsche Weg. Statt dessen will sie »Immobilienspekulanten konsequent sanktionieren« – wozu die regierende SPD ja schon etliche Jahre Zeit gehabt hätte. Auf gut deutsch: Mit Giffey an der Spitze wird gar nichts passieren. Die Mieten steigen weiter; Reiche werden reicher, Arme ärmer. (sc)