Löwen in Venedig

Beim Filmfestival von Venedig ist der Film »L'événement« über die Tortur eines Schwangerschaftsabbruchs mit dem Hauptpreis ausgezeichnet worden. »Ich habe diesen Film mit Wut, mit Begierde, mit meinem Bauch, mit Leib und Seele, mit meinem Herzen gemacht«, sagte die französische Regisseurin Audrey Diwan am Sonnabend, als ihr der Goldene Löwe überreicht wurde. »L'événement« spielt in den 1960er Jahren in Frankreich, als dort der Schwangerschaftsabbruch noch verboten war. Der Silberne Löwe ging in diesem Jahr an den italienischen Regisseur Paolo Sorrentino für sein autobiographisches Werk »Die Hand Gottes«, in dem er seine Jugend in Neapel schildert. (AFP/jW)