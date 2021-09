Eine dysfunktionale Familie

Rapid Eye Movies/Virus Films/Dinosaur Jr. Inc​ »Keine Ahnung, warum die Leute glauben, dass Musik machen ein Spaß ist. Bei uns war das nicht so«

Als Teenager nimmt er ein paar Gitarrenstunden und lernt dann Schlagzeug, indem er Hardcore-Alben auf 45 RPM abspielt und dazu trommelt. »Ich hatte genug von den Hippies und diesem Zeug.« Ausgerechnet J Mascis, der bald wieder so aussieht wie der allerletzte Freak und dessen arabeske, aus dem Song unkontrolliert herauswachsende Soli wie eine akustische Entsprechung von Paisley­hemden und Acid Art klingen.

Zunächst allerdings muss er durch das trostlose Tal der Stumpfheit. Mit thrashigem Hardcore sorgen er und sein Noch-Kumpel Lou Barlow für Aufmerksamkeit. Als Deep Wound nehmen sie eine EP auf, eine Schülerband, die sich von den Eltern zu Konzerten fahren lassen muss. Nach der Highschool kommt ­Mascis auf die Gitarre zurück, experimentiert mit Amps und unzähligen Fußpedalen, spielt ungeheuer laut, um für die physische Energie des Schlagzeugspiels ein Äquivalent zu haben. Barlow hält dagegen, schrubbt jetzt den Bass, aber immer noch wie eine Hardcore-Gitarre. Schlagzeuger Murph ist der Mediator, menschlich wie rhythmisch. Es entstehen Songs, die inmitten der Dissonanz und des kaputten Krachmatentums eine große Ruhe entstehen lassen. Schönklang. Dinosaur werden bald auch außerhalb von Amherst, Massachusetts gebucht. Eine Hippie-Band gleichen Namens meldet Ansprüche an, also nennen sie sich kurzerhand in Dinosaur Jr. um. Henry Rollins, einer der prominenten Interviewpartner, die Philipp Reichenheim für seine Dokumentation vor die Kamera holt, muss immer noch lächeln. Dieser Humor habe ihm von Anfang an gefallen.

»Freakscene – The Story of Dinosaur Jr.« ist genau die brav chronologisch erzählte Hagiographie geworden, die man erwarten konnte. Reichenheim, der Filme gedreht hat und Videos für Atari Teenage Riot, Kraftklub und K.I.Z, ist Mascis’ Schwager und ein großer Fan außerdem. Aber während Bob Mould, Kim Gordon, Thurston Moore und Rollins die Qualitäten der Band besingen, sie zu Vorreitern des Grunge erklären und den maßgeblichen Einfluss auf Nirvana konstatieren (angeblich hat Cobain Mascis sogar einen Platz in der Band angeboten), bilden die Interviews mit Mascis, Barlow und Murph ein großartiges Gegengewicht. Alle drei sind so angenehm uneitel, selbstkritisch und reflektiert, dass man ihnen die Beweihräucherung durch die anderen nicht missgönnt. Vor allem Mascis, stoisch wie ein Muli, einsilbig, fast schon eine Karikatur des linkischen Geeks, scheint sich überhaupt nicht wohlzufühlen ohne Fender Jaguar vorm Bauch und seine drei Verstärkertürme im Rücken.

Reichenheim ist ganz nah dran an der Band und ein akribischer Sammler. Er scheint jeden Bildschnipsel gesichtet zu haben, und seine Collage aus Interviewpassagen, Tourfotos, verwackelten 16-Millimeter-Filmen und professionellen Livemitschnitten hält die Spannung über die vollen 82 Minuten. »Freakscene« ist ein tiefenscharfes Porträt und macht dennoch nicht den Fehler so vieler Banddokus, sich in additiver Detailpusseligkeit zu verlieren.

Der Kern der Dinosaur-Jr.-Erzählung besteht aus dem Antagonismus zwischen Mascis und Barlow. Sie sind keine Band aus Freunden, sie gleichen eher, so bezeichnet es Mascis am Ende des Films, einer »dysfunktionalen Familie«. Thurston Moore hat Anfang der Neunziger zufällig mitgefilmt, wie sich der Frust entlädt und Mascis und Barlow sich auf der Bühne beinahe prügeln. Eine peinliche Schubserei. Mascis fährt aus der Haut, weil Barlow mit voller Absicht einen Song sabotiert. Er daddelt auf einem Akkord rum. Danach fliegt er aus der Band. Lou gibt selbst zu, dass er ein »Störfaktor« war und die anderen beiden jedes Recht hatten, ihn zu feuern. Lange geht es sowieso nicht mehr gut mit der Band. Ab Mitte der 90er steht der Grunge-Zug auf dem Abstellgleis, und Dinosaur Jr., von Warner als die neuen Nirvana eingekauft, sitzen mit drin. »Wir hören keinen Singlehit«, sagt ihr A&R-Manager.

»Keine Ahnung, warum die Leute glauben, dass Musik machen ein Spaß ist«, sagt Mascis schon in der Eingangssequenz während einer Fahrt durchs schneebedeckte Amherst. »Bei uns war das nicht so.« Dinosaur Jr. meinen es ernst. Und dieser Ernst sorgt dafür, dass sie nach einer Dekade der Trennung 2005 doch noch einmal zusammenfinden. Das Reunion-Album »Beyond« besitzt bei allem Distortiongebretter eine fragile Zärtlichkeit, die man auch auf das neue Verhältnis in der Band beziehen könnte. Man geht vorsichtig miteinander um, weil man mittlerweile weiß, wie schnell das Gefüge kaputtgehen kann, und hat gelernt, dass man dadurch etwas Wesentliches verliert.

Die einmal mehr kluge und gelassene Kim Gordon bringt den Konflikt auf den Punkt. In der Causa Mascis versus Barlow erkennt sie etwas für das Phänomen Rockband Exemplarisches. Männer seien nicht wirklich fähig, miteinander zu kommunizieren. Rockmusik aber biete ihn einen Raum, in dem sie das dann tun könnten und die Kommunikation tatsächlich einmal gelingt. Ob das in dieser Allgemeinheit so stimmt, sei dahingestellt (Ist Kommunikation nicht an sich unwahrscheinlich?). Im Fall Dinosaur Jr. jedoch mit Sicherheit.