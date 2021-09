Für Christo

In Paris haben Arbeiter mit der Verhüllung des Triumphbogens im Gedenken an den verstorbenen Verpackungskünstler Christo begonnen. Die erste Stoffbahn wurde am Sonntag ausgerollt. Bis kommenden Sonnabend soll das gesamte Baudenkmal in mehr als 25.000 Quadratmeter des recycelbaren Stoffes eingehüllt sein. Bis zum 3. Oktober können Besucher die spektakuläre Verhüllung besichtigen. Christo wollte das Pariser Wahrzeichen eigentlich bereits im vergangenen Jahr verhüllen, doch die Coronapandemie kam dazwischen. Im Juni starb er im Alter von 84 Jahren in New York. (AFP/jW)