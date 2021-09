Maaßen klagt: Werde »dämonisiert«

Erfurt/Suhl. Nach dem Aufruf der Grünen, in Südthüringen den SPD-Kandidaten Frank Ullrich zu wählen, hat Gegenkandidat Hans-Georg Maaßen (CDU) eine Dämonisierung seiner Person beklagt. »SPD und Grüne dämonisieren mich als Person und weigern sich, sich mit meinen Positionen inhaltlich auseinanderzusetzen«, sagte der frühere Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz der Deutschen Presseagentur am Sonnabend. Maaßen und Ullrich konkurrieren bei der Bundestagswahl am 26. September im selben Südthüringer Wahlkreis um die Erststimmen. Seine inhaltlichen Positionen führte Maaßen wie folgt aus: Der SPD-Kandidat stehe für »weitere Massenmigration, Genderpolitik und Staatsbankrott«. (dpa/jW)