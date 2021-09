Schuss in den Ofen

Jörg Carstensen/dpa »Wenn ich Politiker:in wäre ...« – Sandra Scheeres im Juli

Am Ende hat es Sandra Scheeres gut gemeint, auf die sozialdemokratische Art. Seit zehn Jahren ist sie Senatorin für Bildung, Jugend und Familie in Berlin. Dieses Ressort ist als Augiasstall bekannt, und Scheeres zwar als unnachgiebig, aber nicht so wie Herakles. Nach der Wahl am 26. September wird ein Senat ohne die gebürtige Düsseldorferin gebildet werden. Zum Abschied von der übergroßen Aufgabe ließ sie als letzten Beweis ihres guten Willens am vergangenen Mittwoch eine »Brennpunktzulage« für Kitas in ärmeren Vierteln in Kraft treten (jedes dritte Kind in der Stadt ist auf Sozialleistungen angewiesen, insgesamt rund 175.000). Ab sofort könnten für Erzieher in einem der ausgewiesenen »Problemkieze« bis zu 300 Euro Gehaltszuschlag im Monat beantragt werden, teilte die Senatsverwaltung mit. »Unser Ziel ist es, mehr Personal für bestimmte Brennpunktgebiete zu gewinnen«, erklärte Scheeres, und stieß damit auch bei denen auf Unverständnis, die sich doch hätten freuen müssen.

Finanzieller Anreiz

»Dieses Anreizmodell ergibt wenig Sinn«, meint Ronny Fehler von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Berlin gegenüber jW. »Es ist nicht so, dass in diesen Vierteln mehr Fachkräfte fehlen als anderswo in der Stadt. Und die Zulage wird kaum einen Erzieher dazu bringen, in diesen Kitas anzufangen. Die, die in solchen Brennpunkten arbeiten, sagen selbst: Sie brauchen nicht in erster Linie mehr Geld, sondern mehr Kollegen, mehr Zeit für die Vor- und Nachbereitung, mehr Zeit für einzelne Kinder. Es geht ihnen also erst mal nicht um mehr Kohle, sondern um einen besseren Personalschlüssel, um bessere Arbeitsbedingungen. Das hören wir immer wieder.«

Auch Scheeres wird davon gehört haben. Aber wenn sie mal einen Plan gefasst hat, zieht sie das Ding durch – da mag sich der Ansatz als noch so untauglich herausgestellt haben. Im Fall der aktuellen Zulage waren Mittel zu verteilen, die Ende 2018 mit dem »Gute-Kita-Gesetz« von Franziska Giffey (SPD) bewilligt wurden, damals noch Doktorin und Bundesfamilienministerin (heuer kandidiert Giffey ohne Doktortitel für das Berliner Bürgermeisteramt, auch, um Deutsche Wohnen vor der »Enteignung« zu bewahren). Nachdem das Gesetz gegen die Stimmen der Opposition verabschiedet war – Linke und Grüne hatten erfolglos einen rechtsverbindlichen Betreuungsschlüssel durchsetzen wollen: ein Erzieher auf neun Kinder über drei Jahre –, handelte der Bund mit den Ländern einzelne Verträge über die Verteilung von insgesamt 5,5 Milliarden Euro aus. In dem Kontrakt, den Giffey und Scheeres im Oktober 2019 unterzeichneten, steht: »Es soll ein finanzieller Anreiz für Fachkräfte geschaffen werden, eine pädagogische Tätigkeit in belasteten Sozialräumen aufzunehmen bzw. in einer entsprechenden Einrichtung zu verbleiben.«

Viele Quereinsteiger

Eine irre Passage, wenn man bedenkt, dass Scheeres damals gerade mit genau diesem Plan für sogenannte Brennpunktschulen gescheitert war. Seit März 2019 erhalten Lehrer an solchen Schulen 300 Euro mehr Gehalt im Monat. Mit der Zulage sollte mehr Fachpersonal für »herausfordernde Schülerschaften« gewonnen, der besonders hohe Anteil von Quereinsteigern gesenkt werden. Leider blieb der erhoffte Lenkungseffekt aus, wie Scheeres selbst bei einer Pressekonferenz zum Schuljahresstart im August vor zwei Jahren einräumen musste – um gleich den zweiten Schuss in den Ofen abzugeben.

Die Argumente gegen ihren Ansatz waren damals im Prinzip die gleichen wie heute: Was den Arbeitsplatz an der Brennpunktschule attraktiver machte, wären kleinere Klassen, hieß es, eine bessere Grundausstattung, mehr Zeit für Förderunterricht oder die Unterstützung durch Sozialarbeiter.

»Gute-Kita-Gesetz«

Insbesondere für letzteres hat die GEW sich dann noch einmal stark gemacht, als es um die »Qualitätsentwicklung« auf der Grundlage des »Gute-Kita-Gesetzes« ging. Sozialarbeiter könnten von der Kita aus »in den Sozialraum hinein« wirken, sich also angemessen um benachteiligte Familien kümmern, erklärte Ronny Fehler beharrlich, ohne die Bildungssenatorin von ihrer Zulage abbringen zu können. Letztlich sei da ein »politischer Wille« in einem Verwaltungsakt durchgesetzt worden, sagte er gegenüber jW. Die Einflussmöglichkeiten seien begrenzt gewesen.

So endet Scheeres’ Amtszeit mit einer weiteren verpassten Weichenstellung, aber »natürlich« gönnt auch Ronny Fehler »allen Kolleginnen mehr Lohn«, besonders denen in den ärmeren Vierteln. In landeseigenen Kitas verdienen Erzieher drei- bis viertausend Euro im Monat, aber das sind die wenigsten. Etwa vier Fünftel der Einrichtungen werden von freien Trägern betrieben, und da liegen die Löhne viel öfter unter dem Tarif als darüber. Im Schnitt wird eine Vollzeitstelle hier mit zirka 2.500 Euro vergütet. Die Brennpunktzulage wird da sicher einigen über das Monatsende hinweghelfen. Allerdings nur bis 2022. Dann sind die mit dem »Gute-Kita-Gesetz« bewilligten Mittel ausgegeben. Anschlussfinanzierung offen. So geht sozialdemokratischer Reformismus.