GDL prüft neues Angebot von Deutsche Bahn

Frankfurt am Main. Die Lokführergewerkschaft GDL will das neue Angebot der Deutschen Bahn (DB) nach eigenen Angaben zunächst prüfen. Man habe es am Sonnabend erhalten, werde es bewerten und »zu gegebener Zeit« über weitere Schritte informieren, teilte die GDL in einem knappen Statement mit. Die DB hatte zuvor eine Offerte unterbreitet, die unter anderem eine neue »Entgeltkomponente« enthält. Über ihre Höhe oder die Modalitäten wurde nichts bekannt. Die GDL hatte angekündigt, von Montag an den nächsten Streik vorzubereiten, sollte die DB bis dahin kein »verhandlungsfähiges Angebot« vorlegen. (dpa/jW)