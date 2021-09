BRD: 82 Prozent der Renten unter 1.500 Euro

Berlin. Der Befund ist eindeutig: 82 Prozent der gesetzlichen Renten in Deutschland belaufen sich auf weniger als 1.500 Euro monatlich. Dagegen liegen 95,1 Prozent der Pensionen von Bundesbeamten über diesem Betrag. Das geht aus einer Antwort des Bundesarbeitsministeriums auf eine Anfrage der Linken hervor, über die zuerst das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) am Sonntag berichtete. »Wenn 82 Prozent aller Renten unter 1.500 Euro liegen, dann gibt es ein gewaltiges Problem«, sagte Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch dem RND. Nach Ansicht von Bartsch zeigt sich am starken Gefälle zwischen Beamtenpensionen und Renten eine »Zweiklassengesellschaft«. Die Linke trete für eine große Rentenreform ein, die sich an Österreich orientiere, sagte er dem RND. »Dort zahlen alle Bürger ein, auch Beamte, Selbstständige und Politiker.« (dpa/jW)