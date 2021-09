Exgeheimdienstchef Venezuelas verhaftet

Madrid. Der von den USA des Drogenschmuggels beschuldigte frühere Chef des Militärgeheimdienstes Venezuelas, Hugo Carvajal, ist in Madrid verhaftet worden. Der 61jährige, nach dem seit 2019 gefahndet worden war, sei am Donnerstag abend von der spanischen Polizei in einer Wohnung in Madrid in einer gemeinsamen Aktion mit der US-Drogenbehörde DEA aufgespürt worden, teilte die Polizei auf Twitter mit. Anfang 2019 hatte Carvajal in Venezuela die Fronten gewechselt und war zum selbsternannten »Interimspräsidenten« Juan Guaidó übergelaufen. (dpa/jW)