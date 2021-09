Guinea: Konten von Exregierung blockiert

Conakry. Nach dem Putsch in Guinea hat die Militärjunta die Banken des Landes angewiesen, die Konten aller Regierungsbeamten einzufrieren. Das teilte die Junta, die am Sonntag Präsident Alpha Condé gestürzt hatte, in der Nacht zum Freitag mit. Dies sei notwendig, um »die Interessen des Landes zu sichern«, hieß es in einer im Staatsfernsehen verlesenen Mitteilung. Eine Delegation des westafrikanischen Staatenbunds Ecowas wurde am Freitag in der Hauptstadt Conakry erwartet, um Gespräche mit den Putschisten aufzunehmen. Wenige Tage zuvor hatte Ecowas die Mitgliedschaft Guineas suspendiert. (dpa/jW)