Neue Regierung im Libanon gebildet

Beirut. Nach mehr als 13 Monaten hat der Libanon eine neue Regierung. Die Einigung wurde nach einem Treffen zwischen dem designierten Ministerpräsidenten Nadschib Mikati und Präsident Michel Aoun am Freitag von der Präsidentschaft verkündet. Am 4. August 2020 waren im Hafen von Beirut Hunderte Tonnen Ammoniumnitrat in einem Lagerhaus detoniert. Daraufhin war die Regierung des libanesischen Regierungschefs Hassan Diab zurückgetreten. (AFP/jW)