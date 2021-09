Nachschlag: Sinnloser Splatter

imago images/Everett Collection Szene aus »Zombieland«

Klingt das irgendwie bekannt? Ein Virus infiziert einen Großteil der Bevölkerung in den USA, eine wirksame Medizin gegen die Plage gibt es nicht. Dennoch, »Zombieland« von 2009 ist keine hellsichtige Vorwegnahme der aktuellen Pandemie, sondern eine – irgendwo zwischen schräger Romanze und sinnlosem Splatter rangierende – Komödie, und die Erreger verursachen keine tödlichen Lungenentzündungen, sondern verwandeln die Menschen in Zombies. Zwei ungleiche Kerle und ein Schwesternpaar können gerade so entkommen, müssen sich schließlich aber durch Horden von Mutanten kämpfen – bis hin zum Showdown im verlassenen Vergnügungspark. Trotz Starbesetzung (Woody Harrelson, Amber Heard, Emma Stone, Jesse Eisenberg) nichts Besonderes, vom Auftritt Bill Murrays (als Bill Murray) einmal abgesehen. Zombies als Chiffre für einen aus dem Ruder laufenden Kapitalismus sind nicht neu, hier wird nicht einmal dies erreicht. Immerhin: ausufernde Ballerszenen. Hilft aber alles nur bedingt gegen Viren. (sc)