Rassist entfernt

Ken Cedeno/imago images/UPI Photo

Im Streit um den Umgang mit dem Erbe der Sklaverei ist im US-Bundesstaat Virginia eine weitere Statue entfernt worden. Die zwölf Tonnen schwere Reiterstatue des Konföderiertengenerals Robert E. Lee in Virginias Hauptstadt Richmond wurde am Mittwoch mit einem Kran von ihrem zwölf Meter hohen Podest gehoben. Hunderte jubelnde Menschen verfolgten den Abbau des Monuments. »Das ist ein Schritt in die richtige Richtung«, sagte Virginias Gouverneur Ralph Northam. Robert E. Lee führte die Konföderierten im Bürgerkrieg der Südstaaten gegen die Nordstaaten. Die damals weitgehend landwirtschaftlich geprägten Südstaaten wehrten sich unter Lees Führung gegen die Abschaffung der Sklaverei. Lee wird von Rechten in den USA als Held verklärt. Richmond war einst die Hauptstadt der Konföderierten Staaten. Virginias Oberstes Gericht hatte in der vergangenen Woche entschieden, dass die Demontage der Statue rechtmäßig ist. (AFP/dpa/jW)