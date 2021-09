Manifest zum Weg in den Sozialismus vorgestellt

imago images/Alexander Pohl Demonstration am ersten Jahrestag des rassistischen Mordes an George Floyd (25.5.2021, München)

Am 5. September 2021 stellte die »International Manifesto Group«, ein Zusammenschluss von Wissenschaftlern, Journalisten, Politikern und Aktivisten, ihr Manifest »Durch Pluripolarität zum Sozialismus« der Öffentlichkeit vor. Dazu teilte die Organisation mit:

Die tiefgreifende und allgegenwärtige Krise des Kapitalismus, die von der Pandemie zwar ausgelöst, aber nicht verursacht wurde, beschwört zusammen mit den endlosen Kriegen, verheerenden hybriden militärischen und wirtschaftlichen Interventionen sowie dem ökologischen Notstand eine potentiell tödliche Katastrophe für den Planeten und alles, was auf ihm existiert, herauf.

In der Pandemie opfern die herrschenden Eliten der kapitalistischen Welt weiterhin das Leben der arbeitenden Menschen auf dem Altar des Kapitals und der Profite. Nur China hat gemeinsam mit anderen sozialistischen Volkswirtschaften sowohl Menschenleben als auch seine Wirtschaft gerettet, und China steht heute an der Spitze des weltweiten Wirtschaftswachstums.

Diese Entwicklung enthüllt die sich vertiefende Kluft zwischen den immer unproduktiveren, finanzialisierten, ungleichen, repressiven und ökologisch zerstörerischen kapitalistischen Volkswirtschaften und dem marktsozialistischen China mit seiner produktiven und innovativen Wirtschaft, mit der die absolute Armut ausgerottet werden konnte und in den Bereichen grüne Technologie und Umweltschutz führend ist.

Diese wachsenden Gegensätze haben jahrzehntelang die wirtschaftliche, ideologische und militärische Aggression des Westens gegen China verstärkt und führen heute zu einem neuen Kalten Krieg gegen China und dem Risiko der Eskalation zu einem heißen Krieg, einschließlich eines Atomkrieges. Zu dieser Gefahr und den damit verbundenen steigenden Militärausgaben und der Kriegstreiberei der kapitalistischen Länder kommen – verschärft durch die Pandemie – die exponentielle Zunahme von Armut, Ungleichheit und Ungerechtigkeit in der ganzen Welt und das verachtenswerte anhaltende Versagen der kapitalistischen Gesellschaften bei der Bekämpfung der Umweltzerstörung und des Klimawandels hinzu.

Die vielfältigen Formen der zunehmenden Marginalisierung und des Rückzugs der Linken in den meisten Ländern sind wohl auch mit Grund dafür, dass extrem rechte und faschistische Bewegungen in vielen kapitalistischen Ländern auf dem Vormarsch sind. Jahrzehntelang hat der Kapitalismus immer wieder gezeigt, dass er zu kaum mehr fähig ist als zu unproduktiver Ausbeutung, inakzeptabler wirtschaftlicher Ungleichheit, sozialer Spaltung, drastischer politischer Unterdrückung und zu einem den Planeten bedrohenden Ökozid, ob in seinen imperialen Heimatländern oder anderswo. Auch die vier Jahrzehnte stark prokapitalistischer neoliberaler Politik haben ihn nicht wiederbelebt. Einige Länder, wie z. B. das marktsozialistische China und Vietnam, sind bereits auf dem Weg, eine Welt ohne Kapitalismus, Entfremdung, Imperialismus und die damit verbundenen Formen sozialer Ungerechtigkeit zu schaffen, indem sie schrittweise dazu übergehen, hauptsächlich für den Bedarf zu produzieren, die Arbeit und ihre Entlohnung immer gerechter zu verteilen und in einem wachsenden Geist der Zusammenarbeit zum gegenseitigen Nutzen miteinander zu kooperieren.

https://internationalmanifesto.org/