Winterkorn-Prozess wird verschoben

Braunschweig. Der Strafprozess gegen den in die Dieselaffäre verwickelten früheren VW-Chef Martin Winterkorn wird noch einmal verschoben. Wie sich bereits abgezeichnet hatte, entschied das Landgericht Braunschweig, den Verfahrensteil gegen den früheren Vorstandsvorsitzenden »auf einen späteren Zeitpunkt« zu vertagen. Dies teilte die zuständige Kammer am Donnerstag mit. Grund sind gesundheitliche Probleme Winterkorns, der sich gerade einer Operation unterziehen musste. Gegen vier weitere Angeklagte soll die Hauptverhandlung wie geplant am kommenden Donnerstag eröffnet werden. (dpa/jW)