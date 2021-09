EZB verlangsamt PEPP-Anleihenkäufe

Frankfurt am Main. Der Rat der Europäischen Zentralbank hat am Donnerstag beschlossen, die Anleihenkäufe im Rahmen des PEPP-Notfallprogramms (Pandemic Emergency Purchase Programme) gegenüber den vorangegangenen beiden Quartalen moderat zu verringern. Die EZB stellte zudem in Aussicht, nötigenfalls alle Instrumente anzupassen, damit sich die Inflation im Euro-Raum mittelfristig bei der Notenbank-Zielmarke von zwei Prozent stabilisiert. Der Leitzins wurde auf der Marke von null Prozent belassen. (Reuters/jW)