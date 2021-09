Mikis Theodorakis auf Kreta beigesetzt

Chania. Mehrere tausend Menschen haben am Donnerstag dem verstorbenen griechischen Komponisten Mikis Theodorakis die letzte Ehre erwiesen. Der weltberühmte Musiker und antifaschistische Widerstandskämpfer wurde im Familiengrab bei Chania auf Kreta beigesetzt. Zuvor nahmen an dem in der Kathedrale der Stadt aufgebahrten Sarg Tausende Griechen Abschied. Der rechte griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis würdigte den Kommunisten Theodorakis als »letzten großen Griechen des 20. Jahrhunderts«. Der Musiker war vor einer Woche im Alter von 96 Jahren gestorben. (AFP/jW)