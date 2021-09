BRD setzt Hackertool »Pegasus« ein

Berlin. In der Bundesrepublik haben Behörden die Spionagesoftware »Pegasus« des Unternehmens NSO Group mit Sitz in Israel bereits in mehreren Fällen zur Strafverfolgung und zur Gefahrenabwehr eingesetzt. Das berichtete die Nachrichtenagentur dpa am Donnerstag. Das Bundeskriminalamt verwende dabei angeblich eine an die Rechtslage angepasste Version des Schadprogramms. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) verteidigte den Einsatz der Software, mit der Schwachstellen in mobilen Endgeräten wie Smartphones ausgenutzt werden, um Kontrolle über sie zu erhalten sowie die Verschlüsselung von Kommunikation zu umgehen. Die jeweils rechtlichen Regelungen seien »für uns der Maßstab«, sagte Merkel am Donnerstag am Rande einer Vorstandssitzung der Europäischen Volkspartei (EVP) in Berlin. »Pegasus« wird weltweit unter anderem zur Repression gegen Journalisten eingesetzt. (dpa/jW)