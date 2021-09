Red-Bull-Boss startet neues Medienprojekt

Wien. Der österreichische Milliardär und Red-Bull-Boss Dietrich Mateschitz startet ein neues Medienprojekt. Die Onlineplattform Der Pragmaticus solle ab sofort Experten Raum geben, abseits von tagespolitischen Debatten in einem großzügigen Umfang ihre Inhalte »unverfälscht« zu publizieren, teilte der dazugehörige Verlag am Freitag mit. »Unser Ziel ist, realistisch an Situationen heranzugehen und nicht in vorgefertigten Modellen zu denken«, wird der Initiator und Herausgeber des Mediums, Prinz Michael von und zu Liechtenstein, zitiert. Das monatliche Printmedium mit einer Auflage von 200.000 Exemplaren ist erstmals am Montag erschienen. (dpa/jW)