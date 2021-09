Desinformation live

imago images/Team 2 Eine Art deutsches Fox News? Bild TV-Journalisten geben alles, wenn es gilt, Stimmung zu machen

Der Moderator echauffiert sich: »Das war eine Luftbrücke für Straftäter, die die Bundesregierung da gebaut hat«. »Vergewaltiger« und »Kinderschänder« habe man aus Afghanistan ausgeflogen, »wie konnte das passieren?« Angesichts solch unverfrorener Hetze erscheint sogar der sonst für jede Polemik offene CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, an den der Moderator von Bild TV die Frage gerichtet hat, wie ein Hort der Vernunft. Er spricht von einer »gewaltigen Überspitzung«.

Schon dieser kurze Ausschnitt aus einem Livetalk vom Sonntag zeigt deutlich, dass der am 22. August mit einem 24stündigen Programm an den Start gegangene private Sender Bild TV nichts anderes ist als eine Ausgabe des Boulevardblatts Bild in bewegten Bildern. Angstmache, Hetze und Desinformationen sind hier wie da prägend, gepaart mit einer peinlichen Selbstüberschätzung. »Die richtigen Fragen« heißt etwa der Talk, der immer am Sonntag um 21.45 Uhr läuft, und der seit Monaten schon zu den Bild live-Sendungen gehört, die das Medium auf seiner Homepage und Internetplattformen ausstrahlt. Man will nicht weniger, als der ARD-Talkshow »Anne Will« Paroli bieten.

Für Moritz Tschermak, Chefredakteur des medienkritischen Bildblog, liegt auf der Hand, warum bei Bild TV nach Kräften zugespitzt und gehetzt wird. Ein neues Projekt müsse von sich reden machen, und da setze man auf »krawallige Sendungen zu den Coronamaßnahmen oder zur Ausländerkriminalität«. Die Beobachtung, dass sich das Blatt und ihr »Fernseharm« die Bälle zuspielen, teilt auch Tschermak. Ihm komme es so vor, dass die Redaktion bereits vor Sendestart und seitdem »noch heftiger hinlangt, wenn es darum geht, zu berichten, Thesen aufzustellen, Stimmung zu machen«, sagte er am Dienstag gegenüber jW. Bei Bild TV werde dabei »offenbar noch schärfer und noch schneller scharf formuliert als in der Zeitung oder online bei Bild.de«. Da werde gesagt, »dass es den Politikern Spaß mache, die Bevölkerung mit Coronamaßnahmen zu gängeln oder dass die Briefwahl undemokratisch sei. Es sei ein »ständiges Schüren von Misstrauen in die Demokratie und deren Institutionen«. Tschermak verweist auf die montags bis freitags täglich laufende Sendung »Viertel nach acht«, bei der es darum gehe, »dass die fünf Diskutanten jeweils ein Thema mitbringen, das sie besonders wütend gemacht hat«. Das trage dazu bei, dass vermehrt »Lautsprecher der Redaktion« im Bild-TV-Studio stehen, etwa Bild-Chefredakteur Julian Reichelt – auch Geschäftsführer von Bild TV – oder Programmchef Claus Strunz.

Eine große Gefahr sieht Tschermak auch in der »Kombination aus schlechter Bild-Recherche und der Live-Berichterstattung«. Wenn etwa irgendwo ein Terroranschlag stattfinde, stehe die Redaktion unter dem Druck, etwas zu erzählen und zu zeigen, auch wenn es noch nichts gesichert sei. Der Journalist verweist auf die Berichterstattung von Bild live nach den Anschlägen in Halle, Hanau und Wien. Dabei habe der Vorläufer von Bild TV Gerüchte weitergegeben, »die sich alle im nachhinein als falsch herausstellten«.

Mit Bild TV betreibt Springer seinen dritten TV-Sender, die beiden bestehenden sind Welt und N24 Doku. Es wird vermutet, dass die drastisch sinkende Auflage der Printausgabe Bild dazu getrieben hat, nach neuen Geldquellen zu suchen. Im Fernsehgeschäft locken attraktive Werbetöpfe. Der Einstieg der US-amerikanischen Beteiligungsgesellschaft Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKR) beim Springer-Verlag 2019 dürfte die TV-Pläne zusätzlich vorangetrieben haben. Doris Achelwilm, medienpolitische Sprecherin der Fraktion von Die Linke im Bundestag, sieht die zunehmende Medienkonzentration als Problem. »Dass mehr vom gleichen über die verschiedenen Kanäle der Springer-Medien geht und der Verlag andere Medienhäuser übernimmt, ist wahrlich kein Gewinn, im Gegenteil«, sagte sie am Dienstag gegenüber dieser Zeitung. Journalismus brauche Vielfalt und Qualität statt »Konzentration von Meinungsmacht und Reichweite unter einem Konzerndach«.

In manchen Medien heißt es, Bild TV könne eine Art deutsches Fox News werden. Der ultrakonservative US-Sender hat eine beträchtliche Reichweite und zur Wahl von Donald Trump zum Präsidenten einiges beigetragen. Davon dürfte Bild TV weit entfernt sein, wobei aktuelle Quoten nicht zu finden sind, außer zum Sendestart. Der Auftritt der Kanzlerkandidaten von CDU und SPD, Armin Laschet und Olaf Scholz, verhalf dem Sender zu einem Prozent Marktanteil, was bereits als Erfolg verbucht wurde. Für Aufregung sorgte, dass Bild mit einem Konterfei von Laschet und dem Spruch »Bild ist jetzt Glotze« in einer ganzseitigen Anzeige für den Sender warb. Die CDU beeilte sich zu erklären, die Werbung sei mit ihr nicht abgesprochen.