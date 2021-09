Nichts als die Wahrheit

Sten Mende/Filmwelt/dpa Was wollen Sie denn hören? Rafid Alwan (Dar Salim) ist in Plauderlaune

Als Colin Powell am 5. Februar 2003 vor dem UN-Sicherheitsrat vermeintliche Beweise für die Existenz von biologischen Waffen im Irak präsentierte, war das eine Lüge. Als drei Tage später die besagten Labore im Bagdad untersucht wurden, fanden die Kontrolleure nach Angaben des UN-Waffeninspekteurs Rocco Casagrande: »Viele Getreidekörner. Viel Mais, und sonst gar nichts. (…) Völlig ausgeschlossen, dass hier Biowaffen produziert wurden.« Fünf Wochen danach begann die »Koalition der Willigen« ihren Krieg gegen den Irak. Was der deutsche Bundesnachrichtendienst (BND), das Bundeskanzleramt und ein Flüchtling aus der Zentralen Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber in Zirndorf damit zu tun haben, erzählt der Spielfilm »Curveball – Wir machen die Wahrheit«, eine zumindest im Grundgerüst wahre Geschichte.

Die geht in etwa so: Der Iraki Rafid Alwan kommt Ende 1999 als Asylbewerber in Deutschland an. Auf ihn wartet ein mehrjähriges Antragsverfahren. In dieser Zeit ist ihm die Aufnahme einer Arbeit rechtlich untersagt. Er lebt in einer Flüchtlingsunterkunft. Um seine Lebensbedingungen zu verbessern und an einen deutschen Pass zu kommen, wird Alwan kreativ. Er berichtet von einer Biowaffenanlage und behauptet, Zeuge eines Unfalls gewesen zu sein, bei dem Menschen mit dem Milzbranderreger in Berührung gekommen und gestorben seien. Der deutsche Auslandsgeheimdienst beißt an. Ein im Umgang mit Informanten völlig unerfahrener Experte für Biowaffen führt die Gespräche mit Alwan – und glaubt ihm. Im Gegenzug für allerlei Vergünstigungen – von der zusätzlichen Coca-Cola-Ration über eine eigene Behausung mit Balkon bis zum Fernsehapparat – gibt Alwan häppchenweise Details seiner erfundenen Geschichte preis. Der BND jubiliert, reicht seine vermeintlichen Erkenntnisse an die Bündnispartner, unter anderem die CIA, weiter, kommt dann aber recht schnell dahinter, einem Lügner aufgesessen zu sein.

Luftaufnahmen belegen, dass Alwans Märchen von mobilen Biowaffenanlagen, die durch den Irak touren, nicht stimmen kann. Der BND muss seinen Irrtum zerknirscht eingestehen, informiert aber nur die eigene Regierung. Die US-Amerikaner lässt man im falschen Glauben, einen Augenzeugen für Saddam Husseins Biowaffenpotential gefunden zu haben. Mit den bekannten fatalen Folgen im Jahre 2003. Es darf natürlich bezweifelt werden, dass sie sich vom BND hätten stoppen lassen.

Filmemacher und Kodrehbuchautor Johannes Naber hat die Etappen des Geheimdienstskandals auf hübsch leichtfüßige Art und Weise nacherzählt. Seine Darstellung changiert zwischen quasidokumentarischer Inszenierung der Ereignisse, inklusive einiger Einspielungen aus den TV-Berichten der Zeit einerseits und satirischer Zuspitzung andererseits.

Sebastian Blomberg spielt den BND-Quellenführer Wolf schön unterkühlt und hat großen Anteil daran, dass diverse Szenen sich ins Groteske auswachsen. So tischt Alwan (Dar Salim) in einer Shishabar seine Lügen dem Geheimdienstmann mittels einer Skizze auf, die er auf eine Serviette kritzelt. Auch Thorsten Merten als jovialer, karrieregeiler Nachrichtendienstchef Schatz sorgt dafür, dass der ohnehin unschlagbar merkwürdige Plot, mit einer weiteren grotesken Figur bevölkert ist.

»Curveball« – seinen Titel nimmt der Film vom Codenamen des Informanten Alwan (eigentlich bezeichnet das Wort einen Trickwurf beim Baseball) – skizziert unterhaltsam die Mechanismen, die es möglich machten, dass eine große Lüge in die Welt kam und sich durchsetzte. Im wesentlichen konnte es geschehen, weil die Protagonisten vom Flüchtling Alwan über den BND bis ins Kanzleramt und in die Regierungen mehrerer Länder ihre Einzelinteressen verfolgten und als Kollateralschaden hinnahmen, einem verbrecherischen Krieg Vorschub zu leisten. »Die Wahrheit löst sich auf, und alle finden es normal«, wird Wolf im Film ächzen. Der Begriff »Fake News« steht ihm 2003 noch nicht zur Verfügung. Dieser taucht erst im Jahre 2016 auf. Der Legende nach hat ihn Craig Silverman, Medienredakteur der Nachrichtenseite Buzzfeed, im Zusammenhang mit über Facebook verbreiteten Nachrichten mehr oder minder fiktiver Agenturen geprägt. Hillary Clinton führte ihn dann in die Politik ein und sprach in einer Rede am 8. Dezember 2016 explizit von einer »Epidemic of malicious fake news«, ihr politischer Gegner Donald J. Trump nahm das Begriffsgeschenk dann dankbar auf.

Rafid Alwan hat 2005 sein Schweigen gebrochen und sich öffentlich zu seinen Lügen bekannt. »Curveball« trägt hoffentlich dazu bei, das wieder stärker ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken. Für Zehntausende Iraker, die bei den Angriffen der Koalition ums Leben kamen, kommt dies zu spät.