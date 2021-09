Der brauchbare Agent

imago images / Photo12 Grüße vom Genossen Harich, Herr Dieckmann, Sie wollen mit uns über Nietzsche diskutieren? (Propagandaposter »Auf zur Verteidigung Petrograds!«, 1919)

Der Schriftsteller Friedrich Dieckmann hat Sorgen – aber keine mit der Macht. Er sorgt sich vielmehr um die gesamtdeutsche Interpretation der geistigen Kapitulation der DDR in den 1980er Jahren. An beidem (der Kapitulation und der nachträglichen Interpretation) hat er tatkräftig mitgewirkt und sieht nun sein Lebenswerk bedroht. Anders ist nicht zu erklären, warum Dieckmann in der neuesten Ausgabe der Zeitschrift Sinn und Form, Heft 5/2021, unter einem ausladenden Titel erneut über den marxistischen Philosophen Wolfgang Harich (1923–1995) herziehen muss.

Er sieht sich von zwei Seiten bedroht: Aus dem Totenreich grinst ihm Harich ins Gesicht, der es wagte, Dieckmanns Bühnengott Heiner Müller (1929–1995) mehrfach Fahrlässigkeit und bewusste Irreführung nachzuweisen. Und er sieht sich herausgefordert von Andreas Heyer, dem Herausgeber der Nachlassschriften Harichs, der partout nicht damit aufhört, instruktive Dokumente zum administrativen Versagen der DDR-Kulturpolitik aus dem Archiv zu heben.

Diesmal stoßen Dieckmann zwei Briefe Harichs auf, die dieser 1965 und 1988 in Sachen Heiner Müller verfasste. Der Brief von 1988 ging an Müller selbst, der Brief von 1965 an Gisela May. Letzterer war genaugenommen kein klassischer Mitteilungsbrief, sondern eine äußerst hellsichtige Analyse Harichs zu Müllers Bearbeitung der antiken Tragödie »Philoktet«. Beides nachzulesen in Sinn und Form, Heft 4/2021. Die Sorge Dieckmanns betrifft nun dreierlei: erstens, dass die »pro­imperialistische« (Peter Hacks) Zeitschrift Harich überhaupt zu Wort kommen lässt. Zweitens, dass Harich mit seiner Diagnose der Bewusstseinssklerose der späten DDR recht hatte. Und drittens, dass Dieckmann in diesem miesen Spiel wie viele andere ideologisch schon auf der Seite der BRD-Leute stand (wobei diese Sorge langsam nachlässt, weil ja von den Zeitgenossen fast niemand mehr lebt, der Dieckmanns Opportunismus bezeugen könnte).

Perfide wird das Ganze dadurch, dass Dieckmann dem Herausgeber Heyer seine Herausgeberschaft zum Vorwurf macht und auf dem toten Harich seine antiemanzipatorischen Gassenhauer spielt, so als wolle er nochmals beweisen, was doch der Dichterfunktionär Stephan Hermlin (1915–1997) bereits bewiesen hatte, nämlich, dass mit aufrechten Sozialisten und Kommunisten auch schon in der DDR selbst abgerechnet werden konnte. Dieckmann drapiert seinen ideologischen Schmu als Wiederlektüre alter Sinn und Form-Hefte, erfasst aber auch fast 50 Jahre später immer noch nicht den Kerngehalt von Harichs Kritik an Müllers »Macbeth«-Fragmentierung unter dem Titel »Der entlaufene Dingo, das vergessene Floß« (Sinn und Form, Heft 1/1973). Statt dessen behauptet er weiterhin gegen alle Realität, dass Harich ein bornierter Nietzsche-Verächter gewesen sei. Dabei hatte Harich, wie bekannt, in seiner Polemik von 1987 primär darauf insistiert, dass die Aufnahme von Friedrich Nietzsche in den Erbekanon eines sozialistischen Staates unwürdig sei und also zu unterbleiben habe.

Dieckmann streut überdies das Gerücht, dass Harich an Müllers sein tragisches Schicksal (Zuchthaus Bautzen von 1957 bis 1964) abarbeiten wollte, anstatt auch nur einen Gedanken daran zu verschwenden, dass Wolfgang Harich selber denken konnte und einer gewissen Abstraktionsleistung fähig war.

Dieckmann erinnert in all dem an einen Bewohner des Lakaienzimmers menschewistischer Publika während des russischen Bürgerkrieges 1919, wie ihn Lenin beschrieb. Als brauchbarer Agent des Zeitgeistes verleiht er »den Gefühlen der Unterwürfigkeit und des Gehorsams Ausdruck« (Lenin: Werke, Bd. 29, S. 533), bloß um zu verhindern, dass intelligentere Gedanken als die eigenen sich deutlicher Gehör verschaffen. Es kann schon jetzt gesagt werden, dass die Langzeitüberlieferung nicht trügt. Wo Hacks als Klassiker im Drama und Harich als bedeutender marxistischer Philosoph der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in die Geschichte eingehen werden, wird Dieckmann mit der Sicherheit des Weltgeistes als spätbürgerlicher Biedermann dieser schon lange überlebten Gesellschaftsformation vergessen.