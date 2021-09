Deutlich mehr für Alphabetisierung und Grundbildung tun!

imago images/Imaginechina-Tuchong

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) forderte am Mittwoch zum Weltalphabetisierungstag, mehr für Grundbildung zu tun:

»Das Land diskriminiert Millionen Menschen und verschwendet unfassbar viele Ressourcen. Bis heute wird sich zu wenig um die Menschen gekümmert, die Schwierigkeiten haben, beruflich und gesellschaftlich Fuß zu fassen«, sagte Ralf Becker, GEW-Vorstandsmitglied Berufliche Bildung und Weiterbildung, am Mittwoch mit Blick auf den Weltalphabetisierungstag und die »Nationale Dekade für Alphabetisierung und Grundbildung«, die von 2016 bis 2026 läuft. 6,2 Millionen Erwachsene in Deutschland hätten Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben. »Diese Zahl ist beschämend für eines der reichsten Länder der Welt«, betonte Becker. Schon vor der Coronapandemie hätten jährlich mehr als 50.000 junge Menschen die Schule ohne Abschluss verlassen. Es deute vieles darauf hin, dass diese Zahl in der Coronakrise steigen werde.

Lernangebote für Erwachsene mit Grundbildungsbedarf müssten flächendeckend ausgebaut und kostenfrei angeboten werden, sagte Becker: »Lesen und Schreiben sichert gesellschaftliche Teilhabe und ist für ein selbstbestimmtes Leben unerlässlich. Erwachsene haben das Recht, ihre Kompetenz in diesen Bereichen weiterzuentwickeln.« Vom Auf- und Ausbau »nachhaltiger Strukturen«, wie von der Politik mehrfach versprochen, sei aber zu wenig zu sehen. Etliche Bundesländer hätten Grundbildungszentren und ähnliche Einrichtungen gestärkt oder neu aufgebaut. (…)

»Pro Asyl« rief am Mittwoch auf, die systematische Desintegration in Hessen zu beenden:

(…) Ausgrenzung, Abschiebungen und Rückkehrdruck bestimmen die Asyl- und Flüchtlingspolitik in Hessen. Selbst Menschen, die Arbeit haben und ihren Lebensunterhalt selbst verdienen, werden in Kriegs- und Krisengebiete abgeschoben, Familien dabei auseinandergerissen. Dem in ihrem Koalitionsvertrag formulierten Anspruch, Menschenrechte und gelebte Humanität in den Mittelpunkt zu stellen, werden CDU und Bündnis 90/Die Grünen nicht gerecht. (…)

»Wir appellieren an die Landesregierung, sich auf die im Jahr 2015 propagierte Willkommenskultur zurückzubesinnen«, sagt Dr. Yasmin Alinaghi, Landesgeschäftsführerin des Paritätischen Wohlfahrtsverbands Hessen. (…)

Sogar angesichts der desaströsen Entwicklung in Afghanistan zeigt sich die Landesregierung hart. Selbst die Machtübernahme der Taliban ist für sie kein Anlass, unbescholtenen Afghan*innen endlich die längerfristigen Duldungen zu erteilen, die sie ihnen bereits im Koalitionsvertrag in Aussicht gestellt hatte. Statt dessen hat das Innenministerium die Ausländerbehörden Ende August ausdrücklich angewiesen, beim Familiennachzug unverändert restriktiv vorzugehen.

»Die schwarz-grüne Landesregierung lässt der auf Härte und Abschiebung ausgerichteten Ministerialbürokratie freie Hand, in kritischen Situationen taucht sie ab. Es ist unerträglich, dass es keinen Vorstoß aus Hessen gibt für ein Landesaufnahmeprogramm für gefährdete Afghan*innen mit Angehörigen in Hessen. Der bundesweit hörbare Impuls für eine humane Flüchtlingspolitik bleibt aus«, kritisiert Günter Burkhardt, Geschäftsführer von Pro Asyl.