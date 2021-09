Panik in München

Armin Weigel/dpa Na dann Prost: Markus Söder am Montag in Abensberg

Alte Hüte und rote Socken sind bei der Union derzeit in Mode. CSU-Chef Markus Söder gehört zu denen, die seit Tagen mit einer Neuauflage der »Rote-Socken-Kampagne« aus den 90er Jahren auf die desaströsen Umfragewerte der Union antworten. Seine Warnung vor einem »historischen Linksrutsch« bei der Bundestagswahl sorgte Ende August bereits für viel Spott. Es herrscht offenbar nackte Panik in der Münchner CSU-Zentrale. Seit Dienstag gibt es für Söder zwei Gründe mehr, mit unguten Gefühlen auf den 26. September zu schauen: Die CSU rutschte in einer Umfrage für Bayern unter die Marke von 30 Prozent. So schlecht schnitt sie bei einer Bundestagswahl zuletzt 1949 ab. 2017 waren es noch 38,8 Prozent – das galt damals als mieses Ergebnis. Ebenfalls am Dienstag fielen beide Unionsparteien bei einer bundesweiten Umfrage erstmals unter 20 Prozent, nämlich auf 19 Prozent – der schlechteste jemals für die Union gemessene Wert.

Nach diesem Schock blieb dem bayerischen Ministerpräsidenten nichts anderes übrig, als in Zweckoptimismus zu machen. Angesichts des Absturzes in den Umfragen sehe er die Union vor der Bundestagswahl in einer »sehr ernsten Situation«, sagte er am Mittwoch im Deutschlandfunk. Er glaube aber, dass es noch »gute Chancen« gebe, den Negativtrend zu brechen, so Söder. Als ein Mittel zu diesem Zweck nannte er den Verweis auf ein nach den Umfragen inzwischen rechnerisch mögliches Bündnis von SPD, Grünen und Linken, von dem in CDU und CSU erstaunlich viele Leute anzunehmen scheinen, dass damit Wähler von der SPD weggetrieben werden können.

Es müsse klargemacht werden, so der CSU-Chef, dass eine solche Koalition zu höheren Steuern, mehr Schulden und weniger Sicherheit führen werde. Er wolle »keine Steuern erhöhen, wie es die Linke will«, und statt dessen »den Mittelstand entlasten«. Zudem warnte Söder vor einem angeblich möglichen Ausstieg aus der NATO bei einem Regierungsbündnis unter Beteiligung der Linkspartei. Offenbar ist ihm entgangen, dass die Linke-Führung diese Forderung gar nicht erhebt.

»Kein Thema« sei für ihn, so Söder weiter, dass die nur in Bayern antretende CSU, deren Ergebnisse bei der Bundestagswahl auf den Bund umgerechnet werden, an der Fünfprozenthürde scheitern könnte. »Das macht mich nicht nervös«, sagte er. Er verwies darauf, dass die CSU wahrscheinlich »mit Abstand« die höchste Zahl von Direktmandaten in einem Bundesland holen werde. Anderseits könne ein Umfragewert von 29 Prozent nicht zufriedenstellen.

Auch beim politischen Gillamoos-Frühschoppen im niederbayrischen Abensberg am Montag hatte der CSU-Chef die Gefahr eines »Linksrucks« nach der Bundestagswahl beschworen. Es gehe um eine Richtungsentscheidung, erklärte er in seiner Ansprache, wie der Bayerische Rundfunk berichtete. Im Kern gehe es um die Frage, ob Deutschland ein »bürgerliches Land« bleibe oder nach links rutsche, sagte Söder beim Frühschoppen seiner Partei.

Für unwahrscheinlich hält Söder eine »große« Koalition im Bund mit der Union als Juniorpartner. Er könne sich das nicht vorstellen, sagte er am Mittwoch im Deutschlandfunk: »Wenn die SPD vorne liegt, wird sie alles tun, dass sie am Ende eine andere Regierung bildet.«

Am Freitag und Sonnabend wird die Litanei vom »Linksrutsch« beim Parteitag der CSU in Nürnberg in allen Varianten wieder zu hören sein. Im Entwurf für den Leitantrag des CSU-Vorstandes, aus dem die Nachrichtenagentur dpa am Mittwoch zitierte, heißt es: »Die Folgen eines Linksrutsches wären verheerend. Schon die Umsetzung einzelner Wahlziele von SPD, Grünen und Linken gefährdet den Wohlstand unseres Landes.« Verhindern könne dies nur die Union, da weder SPD noch Grüne ein »Linksbündnis« ausgeschlossen hätten. Für ein »Linksbündnis« hält die CSU übrigens auch eine Bundesregierung mit der FDP und ohne Die Linke: »Auch eine Ampelkoalition ist eine linke Regierung«, heißt es in dem Leitantrag.