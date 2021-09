Rotlicht: Kitsch

imago/imagebroker Kitsch ist »billige Imitation, falsches Pathos, Mangel an Originalität«

Es ist ein Kreuz: Sachen, von denen die Welt voll ist, abzuschaffen, das ist lästig. Krankheiten zum Beispiel. Ein Menschenkörper produziert zuviel oder zuwenig von diesem oder jenem Eiweiß und schon ist alles im Eimer. Dann kann man weinen und toben, oder man nimmt, wenn es sie gibt, Medikamente dagegen. Abschaffbares nicht abzuschaffen, heißt, es größer zu machen, als es eigentlich ist. Ähnlich funktioniert Kitsch als Fehlleistung in der weichestmöglichen aller Wissenschaften, der Kunst.

Kitsch, sagt »Meyers Neues Lexikon«, ist ein »Kunstsurrogat, dessen bestimmende Kennzeichen Glätte, billige Imitation, falsches Pathos, Mangel an Originalität und Ideengehalt, Verbreitung sozialer Illusionen, scheinbare Volkstümlichkeit sowie die Pervertierung ästhetischer Bedürfnisse sind«. In Münchner Künstlerkreisen der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts geprägt, kommt der Begriff vom »Kitschen« her, das lautmalerisch auf »zusammenstreichen« bzw. »zusammenscharren« rekurriert. Kitscht man etwas, gibt man sich, ob bewusst oder nicht, wenig Mühe, es besser und richtiger zu machen. Besser wäre, Kunst nicht dort zu polieren, wo sie der Greifbarkeit halber rauh sein sollte. Kommunisten als Romanfiguren grundsätzlich nett zu zeichnen, hat noch niemand vom Kommunismus überzeugt, oder davon, mal ein bisschen netter zu seinen Mitmenschen zu sein. Und in der Phantastik Utopisches und Dystopisches nur in auch in der Fiktion nicht zu habenden Reinformen zu präsentieren, wird keine Kunst, sondern höchstens religioide Erbauungsliteratur, mindestens George Orwells Flugblatt »1984«.

Richtiger wäre Kunst, wenn sie in ihrer Mimesis nicht plump Zustände, meist emotionale und der Extremsituation nahestehende, übersteuert. Ja, Kunst zoomt auf Weltausschnitte. Das tut sie, weil die Kunstschaffenden mit ihrer Auswahl ihre Haltung zur Welt ausdrücken. Wo aber Banalitäten großgezogen werden, wie dass Schmerz wehtut, Trauer traurig macht, oder Wunderliches wunderlich ist, landet man bei romantischen Milchmädchenrechnungen, die andeuten, dass man von der Welt nicht viel hält, außer eben das Offensichtlichste. Nicht grundlos wird dem literarischen Genie David Foster Wallace (1962–2008) auch postum vorgehalten, mit seiner Rede vor College-Absolventen 2005 unter dem Titel »This is Water« (»Das hier ist Wasser«), einfach nur ungemein kitschig zu sein, weil darin ein Fisch einem anderen steckt, dass das, worin sie da die ganze Zeit rumschwimmen, das gute alte Wasserstoffdioxid ist. Wallace geht jedoch über den Kitsch und die trivialste Welterkenntnis, dass das nasse Zeug Wasser ist, hinaus und verweist grundsätzlich darauf, dass das, was nahe-, also hochaufgelöst vor einem liegt, oftmals ausgeblendet wird.

Kitschige Kunstversuche sind nicht nur meist unterkomplex, »glatt«, sie blenden auch oft das Naheliegendste aus. An einem bereits angeführten Beispiel: Ich kann ein System der Totalüberwachung schildern, das die technischen Voraussetzungen für sich selbst geschaffen hat, oder ich mache den Orwell und den unnötigen, denkfaulen Umweg, einen Moralapparat zu fingieren, indem sich die Leute gegenseitig aus purem Selbstzweck verpetzen, bis niemand mehr steht und niemand mehr da ist, der verpetzt werden kann, der verpetzt, oder dem man petzt.

Fälle von Kitsch sind oftmals nicht so eindeutig wie »1984«, die Grenze zum Kitsch ist nicht geographisch. Wenn in einer Erzählung von Ralf Rothmann mal wieder von »irgendwo« ein Vogelruf herschallt, drückt das gegen die Kitschgrenze, bis es manchmal überschwappt. Aber eben auch nur manchmal. Und queere Kunstproduktion hat sich mit der »Camp«-Ästhetik den Kitsch längst strategisch angeeignet, vom Fehler zur Waffe umgewertet und die ästhetische Destruktivkraft zur unbestimmten Negation der herrschenden Verhältnisse zur Anwendung gebracht.