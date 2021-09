Moria: Ein Jahr nach Brand sitzen weiterhin 4.000 Menschen fest

Petros Giannakouris/AP/dpa Menschen fliehen vor Großbrand aus dem Flüchtlingslager Moria (9.9.2020)

Anlässlich des Jahrestags des Großbrandes im Flüchtlingslager Moria in Griechenland in der Nacht vom 8. auf den 9. September 2020 erklärte das International Rescue Committee Deutschland (IRC) am Dienstag:

Ein Jahr nach den verheerenden Bränden und der Zerstörung des Lagers Moria zeigen neue Daten von IRC, wie eine Reihe gebrochener Versprechen der EU die psychische Gesundheit der auf den griechischen Inseln festsitzenden Menschen zerstört hat. Unmittelbar nach den Bränden versprach die EU-Kommissarin für Inneres, Ylva Johansson, dass es »keine Morias« mehr geben werde. Doch auch ein Jahr später sitzen noch immer rund 4.000 Menschen in einem provisorischen Lager auf der Insel Lesbos unter menschenunwürdigen und unsicheren Bedingungen fest. Neue Daten von IRC zeigen, wie sehr dies die psychische Gesundheit der Bewohner*innen beeinflusst. Zum jetzigen Zeitpunkt leiden 93 Prozent der Klient*innen unter Angstzuständen. 96 Prozent berichten von Depressionen, ein dramatischer Anstieg im Vergleich zu 84 Prozent aus dem letzten Jahr.

Griechenland bringt Asylsuchende weiterhin unter menschenunwürdigen Bedingungen unter, die sich nachweislich negativ auf ihre psychische Gesundheit und ihr Wohlbefinden auswirken. Es gibt keinerlei Anzeichen dafür, dass Griechenland seine Abschottungspolitik beenden wird, die durch das EU-Türkei-Abkommen von 2016 besiegelt wurde. Der Bau neuer, von der EU finanzierter Einrichtungen in abgelegenen Ecken der griechischen Inseln droht ­Asylsuchende in De-facto-Gefängnissen einzusperren und ihre ­Chancen auf Integration zu zerstören.

Derzeit stammen 63 Prozent der auf Lesbos festsitzenden ­Geflüchteten und Asylbewerber*innen aus Afghanistan, wo sich die politische und humanitäre Krise immer weiter zuspitzt. Afghan*innen machen auch 63 Prozent der IRC-Klient*innen aus, die durch das IRC-Programm für psychische Gesundheit auf Lesbos unterstützt werden. Von ihnen leiden 95 Prozent an Depressionen. (…)

Der Landesjugendring Berlin bewertete am Dienstag in einer Pressemitteilung das gescheiterte Vorhaben, das Wahlalter auf 16 Jahre zu senken:

(…) Keine drei Wochen mehr bis zur Wahl. Und wieder einmal werden 16- und 17jährige Berliner_innen kaum die Möglichkeit haben, sich an Entscheidungen zu beteiligen, die auch ihre Zukunft betreffen. Sie werden ihre Stimme weder für das Berliner Parlament noch für den Bundestag und auch nicht für den Volksentscheid abgeben können. Ihnen bleiben einzig die Bezirkswahlen. Während es am Wahltag für 16- und 17jährige nur einen einzigen Zettel gibt, nehmen über 18jährige in der Wahlkabine nebenan an vier Wahlen und Abstimmungen teil. (…) Gescheitert sind wir an (…) vier Stimmen, die bei einer Abstimmung im Parlament zur nötigen Zweidrittelmehrheit noch gefehlt hätten. Die Partei hat schnell deutlich gemacht, dass mit ihnen nichts zu machen sein wird, auch wenn CDU-Chef Kai Wegner in einem Podcast sagte, er kenne viele 14jährige, die wählen sollten, und er hätte mit 16 Jahren auch gerne schon gewählt. Für uns ergibt sich daraus ein klarer Auftrag der Berliner Jugendverbände an die Politik: Wahlalter 16 muss in den nächsten Koalitionsvertrag. (…)