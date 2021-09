Die Nachfrage nach E-Books ist in Deutschland im Zuge der Coronapandemie auch im ersten Halbjahr 2021 gestiegen. Der Umsatz von E-Books habe im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast zehn Prozent zugenommen, berichtete DLF Kultur am Montag unter Berufung auf den Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Insgesamt seien 20,3 Millionen Exemplare verkauft worden. Ob das E-Book ein Wachstumsmarkt bleibe, hänge davon ab, wie sich die Leihe in den Bibliotheken entwickle, so der Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins, Alexander Skipis. Hier sei die Wachstumsrate sechsmal so hoch wie bei den Verkäufen, was für Autoren und Verlage ein existenzielles Problem darstelle. (jW)