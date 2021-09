Komponist Mikis Theodorakis ist tot

Der griechische Komponist Mikis Theodorakis ist am Donnerstag im Alter von 96 Jahren in Athen gestorben, wie griechische Medien übereinstimmend berichteten.

Mikis Theodorakis wurde am 29. Juli 1925 auf der Insel Chios in der nordöstlichen Ägäis geboren. Sein Leben war geprägt vom Kampf gegen »das Chaos«, wie er Faschismus, Militärdiktatur und den Überfall der Deutschen auf sein Land nannte. Sein Herz gehörte der Musik – und seiner Frau Mirto Altinoglou, einer Ärztin, die er 1953 in Athen heiratete.

Weitere Berichterstattung folgt. (jW)