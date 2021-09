Insalata di zucchine:

»Annabel und Midge kamen mit der arroganten langsamen Gehweise von Müßiggängern aus der Teestube, denn ihr Samstag nachmittag dehnte sich vor ihnen aus. Sie hatten, wie es ihre Gewohnheit war, ein Mittagessen aus Zucker, Kohlehydraten, Ölen und Butterfetten zu sich genommen. Meist aßen sie Sandwiches aus schwammigem frischem Weißbrot, geschmiert mit Butter und Mayonnaise; sie aßen dicke Stücke Kuchen, die feucht unter Eiscreme und Schlagsahne und mit gehackten Nüssen angereicherter Schokolade lagen. Als Abwechslung aßen sie Pastetchen, die Perlen minderwertigen Öls ausschwitzten und weiche Fleischreste enthielten, die in blasser erstarrender Sauce versanken; sie aßen Törtchen, elastisch unter braunem Zuckerguss, mit einer unbestimmbaren gelben Masse gefüllt, die nicht mehr fest und noch nicht flüssig war, wie in der Sonne liegengelassene Salbe. Sie wählten keine anderen Arten von Speisen, zogen sie auch nicht in Betracht. Und ihre Haut glich den Blütenblättern von Buschwindröschen, und ihre Bäuche waren so flach und ihre Seiten so schlank wie die junger indianischer Krieger.«

Mit dieser Schilderung zweier junger Frauen beginnt die in den 1930er Jahren entstandene Erzählung »Der Lebensstandard« der New Yorker Autorin Dorothy Parker (1893–1967), hier in einer Übersetzung von Ursula-Maria Mössner aus dem Band »New Yorker Geschichten«, erschienen in der Brigitte-Edition. Midge und Annabel sind Stenotypistinnen, ihrem Gehabe nach knapp 20 Jahre alt, die in ihrer Freizeit auf der Fifth Avenue von Reichtum träumen und dabei dem Junkfood frönen, ohne dass es ihrer jugendlichen Schönheit Abbruch tut.

Letzteres ist eine Beobachtung, die in unserer Epoche der fetten Bildschirmkinder sicher seltener geworden, aber keinesfalls ausgestorben ist: Auch im Berlin der 2020er Jahre fallen im sommerlichen Stadtbild vor Fastfoodketten junge Mädchen mit tadellosen Mannequinfiguren auf, bekleidet mit strumpfhosenartigen Jeans, Größe »Superslim«. Lachend balancieren sie auf Plastiktabletts fetttriefende Doppelwhopper und zuckerhaltige Limonaden zu ihren dünnen Freunden, die an dreckigen Tischen schon auf sie warten. Es sei ihnen gegönnt, ihre Körper können noch vieles verzeihen. Nach spätestens zehn Jahren aber und dem ersten Kind wandelt sich die Sache – im Grunde zum Guten. Nun empfiehlt sich »Schmalhans als Küchenmeister,« damit aus Fettlebe nicht Fettleber wird:

Insalata di zucchine:

Vier kleine Zucchini kappen. Diese und vier Stangenselleriesprossen auf einer mittelfeinen Gemüsereibe in eine Schüssel reiben, mit einer Prise Salz würzen und dem Saft einer halben Zitrone sorgfältig vermengen. Den Salat mit reichlich frisch geriebenem Parmesan bestreuen und mit Petersilie garnieren. À la minute zubereiten, da er ziemlich viel Wasser zieht.

Dorothy Parkers Glossen, Satiren und Kurzgeschichten sind auch jenseits von Ernährungsthemen das Witzigste, was ich in den letzten Monaten gelesen habe. Ihr politisches Engagement gegen Rassismus und Justizmord in den USA der 20er bis 60er Jahre macht sie überdies zu einer angenehmen geistigen Begleitung in düsteren Zeiten.