Zweimal vor dem Kollaps

Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa Roboter montieren Türen im Karosseriebau des VW-Werkes in Zwickau (25.2.2020)

Die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift Marxistische Erneuerung ist der Erinnerung an einen ihrer Gründer gewidmet – den vor 25 Jahren verstorbenen Ökonomen Heinz Jung. Der Heftschwerpunkt ist diesmal »BRD 2008–2020: Transformationskrise«. Jung hatte bereits 1978 angesichts des Wandels von einer keynesianisch-wohlfahrtsstaatlichen zu einer neoliberal-marktradikalen wirtschaftspolitischen Hegemonie von einem Formwandel innerhalb des staatsmonopolistischen Kapitalismus geschrieben, der eine neue Entwicklungsphase einleite. An seine konzeptionelle Arbeit erinnert der Nachdruck aus der Studie »Krisenprozess und Variantenwechsel des staatsmonopolistischen Kapitalismus«.

Acht Beiträge des Schwerpunkts knüpfen hieran an. Zwischen der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise 2008 und der Coronakrise 2019/20 wurde, so die Redaktion im Editorial, »die Wirtschaft der entwickelten kapitalistischen Länder zweimal nur dank massiver staatlicher Programme vor einem Kollaps gerettet«. Es sei die Frage zu stellen, ob, »wie in der Vergangenheit seit Mitte der 1970er Jahre, ein erneuter Variantenwechsel im System der staatlich-monopolistischen Regulierung« anstehe, der sich nun »entgegen den neoliberalen Doktrinen« und »in Richtung einer Variante mit intensiverer Staatstätigkeit entwickelt«.

Die Beiträge von Jörg Goldberg, Katharina Schramm, Michael Schwan, Peter Wahl, André Leisewitz/John Lütten, Christoph Butterwegge, Maurice Laßhoff und Janis Ehling thematisieren ökonomische, soziologische und politische Komponenten dieser Entwicklungen bis hin zur Rezeption in den Wahlprogrammen der Bundestagsparteien, zu den realen Optionen einer »grün« geführten Bundesregierung und den Handlungsfeldern der Linkspartei.

Anna Weber fragt sich, ob die Pharmakonzerne enteignet werden sollen. Stephan Krüger schließt mit »Wert, Wertgröße und Wertgesetz« an die Debatten in den Heften 125/126 an. Frank Deppe, der demnächst seinen 80. Geburtstag feiert, rät in »Sozialismus – Rückblick und Ausblick« dazu, den »Blick auf das Neue« zu richten. Holger Czitrich-Stahl/Rainer Holze geben einen Überblick über die aktuelle Literatur zum Kapp-Lüttwitz-Putsch und die Abwehrkämpfe 1920, Dieter Boris rekapituliert in seinem Aufsatz »Faschismus und Massengefolgschaft« den Stellenwert dieses Problems in verschiedenen faschismustheoretischen Deutungen und fragt dabei auch nach den Gründen dieser Gefolgschaft.