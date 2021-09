jW

Strategische Interessen

Zu jW vom 1.9.: »›Die Vorlagen liefert das Ministerium‹«

(…) Der Anschlag auf das World Trade Center in New York war Anlass für 20 Jahre Krieg gegen Afghanistan, obwohl unter den 19 Attentätern nicht ein Afghane war. 15 der Terroristen kamen aus Saudi-Arabien, ein enger Verbündeter der USA. Tatsächlich ging es bei der Invasion um strategische Interessen, den dortigen Rohstoffreichtum und Profite für die Rüstungsindustrie. Der einstige Bundespräsident Horst Köhler war da einen Moment ehrlicher. Er sagte 2010, »dass im Zweifel, im Notfall, auch militärischer Einsatz notwendig ist, um unsere Interessen zu wahren«. Zuviel Wahrheit, er trat zurück. Man kann es nehmen, wie man will. 70.000 weniger gut ausgerüstete Taliban zwangen 43 Länder unter Führung der USA mit bis zu 100.000 Soldaten und modernster Technik zur bedingungslosen Kapitulation sowie zur desaströsen Flucht aus Kabul. Die meisten Ortskräfte ließ man im Stich. Wie heißt es doch: Der Feind liebt den Verrat, aber nicht den Verräter. Es war auch 15 Jahre lang der Krieg der Kanzlerin. In ihrer Regierungserklärung war wenig über eigene Verantwortung zu hören. Dafür: »Im nachhinein alles genau zu wissen und exakt vorauszusehen, das ist relativ mühelos.« Wenn schon BND und MAD versagt haben sollten, Wikileaks hatte Tausende geheime Dokumente zum Krieg veröffentlicht. Der Bote, Julian Assange, sitzt im Gefängnis. Zum Anstand würde gehören, dass die Kanzlerin und die zuständigen Minister zurücktreten. Eines zeigt Afghanistan deutlich: Krieg taugt nicht zur Lösung von Problemen.

Wilfried Schubert, per E-Mail

Fehlende Belege

Zu jW vom 21./22.8.: »Nicht zu unterschätzen«

Als langjähriger Krebsspezialist (medizinischer Hämatoonkologe), der an einer Klinik tätig war, die im Auftrag der Deutschen Krebshilfe pflanzliche und andere Heilmittel untersucht und Krebskranke berät, kann ich diesen Artikel nicht kommentarlos so stehenlassen. Hier wird auf Grund von Labor- und Mausexperimenten »Hoffnung für Hoffnungslose« verbreitet, ohne dass auch nur eine klinische, am Menschen durchgeführte Studie die lebensverlängernde Wirkung von Artesunat belegen würde! Leider haben schon viele Substanzen in der Krebsforschung im Labor und in Mäusen Wirkung gezeigt, aber eben nicht im Menschen! Und es kommt hinzu, dass die Praxis »Duale Medizin« von Frau Schwesig-Seebach in Deutschland wie in China sich als eine Stätte mondäner Reichenmedizin entpuppt, wenn man sich die Mühe einer Internetrecherche macht. Die »Schulmedizin« und die Pharmaindustrie in einen Sack zu stecken und draufzuschlagen, ist zu einfach. Die Schulmedizin verlangt nachprüfbare wissenschaftliche Belege für Heilbehauptungen! Weshalb liegen solche Studien nicht vor, wenn schon viele Patienten mit Artesunat behandelt wurden? Am Geld kann es nicht liegen, da die Deutsche Krebshilfe solche Studien finanziell fördert!

Prof. Hannes Wandt, Nürnberg

Schwierigkeiten mit der Demokratie

Zu jW vom 23.8.: »Blauäugiger des Tages: Youtuber Rezo«

(…) Tatsächlich vermutete zumindest Annegret Kramp-Karrenbauer, damals kurzzeitig CDU-Vorsitzende, die Reichweite von Rezos Video »Die Zerstörung der CDU« könnte zum eher mäßigen Abschneiden der Union bei den Wahlen zum EU-Parlament beigetragen haben. Sie drehte daraufhin völlig hohl und forderte eine Art Internetzensur (…) Somit hätte Rezos damaliges Video indirekt sogar angestoßen, was immer zu ahnen, aber nur hin und wieder dingfest zu machen war: die generellen Schwierigkeiten der CDU/CSU mit Demokratie und Meinungsfreiheit, die Frau AKK nun wahrlich mit ihrem Nachfolger im CDU-Vorsitz, einem gewissen Armin Laschet, teilt. Der schaffte es in NRW bis heute nicht, seinen Innenminister Herbert Reul (CDU) zu entlassen, und drohte dazu noch an, die Republik »wie NRW« regieren zu wollen – also autoritär und undemokratisch. Auch dass in Rezos Videos (2019 und 2021) die Klimafrage als zukunftsentscheidende Frage gewürdigt wird, ist berechtigt und notwendig. Wer über sie zu »Fridays for Future« stößt, wird merken, dass dort keineswegs »von der kapitalistischen Ausbeutung von Menschen und Natur« geschwiegen wird (…) Persönlich war »Die Zerstörung der CDU« 2019 der allererste Youtube-Beitrag, den ich im Leben sah. Ich war begeistert und sehnte den neuerlichen Beitrag im Blick auf die Wahlen förmlich herbei, bin auch noch gespannt auf den zweiten Teil. Immerhin gilt es leider noch immer, Herrn Laschet als Bundeskanzler zu verhindern und, wenn möglich, die Union auf den dritten Platz zu verweisen.

Bernhard May, Solingen

Hunger nach Macht

Zu jW vom 27.8.: »Die Kapitulation«

Schon seit Monaten, ja, man kann sagen, mit zielstrebiger Dynamik wird der Niedergang der Partei Die Linke von ihr selbst betrieben. Die indirekte und direkte Zustimmung für einen Militäreinsatz der Bundeswehr im Ausland hat das Bestreben bestimmter Kräfte innerhalb dieser Partei verdeutlicht, auch noch das letzte Alleinstellungsmerkmal, nämlich das der einzigen Antikriegspartei im Parlamentarismus der BRD, dem Hunger nach Macht zu opfern. Schon als es im Vorfeld der Bundestagsdebatte hieß, man wolle nicht direkt dagegen stimmen, wohl aber sich der Stimme enthalten, bestätigte sich für mich der Eindruck, den ich seit langem von dieser Partei habe: Sie ist zunehmend weder Fisch noch Fleisch. Dieses Lavieren zwischen Kritik, die teilweise den Eindruck eines Alibihandelns erweckt, und dem Sichanbiedern an die Regierungspolitik, wie auch jetzt das (neuerliche) Vor-den-Kopf-Stoßen ihrer Stammwähler, hat das Potential, dazu führen zu können, dass am Abend des 26. September nicht mehr eine sieben, sondern nur eine vier vor dem Komma steht, was zu einem schallenden Gelächter und Hohngesängen der »Bürgerlichen« mit den Worten führen würde: »Endlich haben sie’s geschafft!« Mir tun nur die noch verbliebenen aufrichtigen und ehrlichen Mitglieder innerhalb dieser Partei leid, die ähnlich wie 1914–19 die Konsequenzen für sich ziehen sollten. Alle diejenigen, die mittlerweile unverhohlen mit beiden Augen auf die »Fresströge der Macht« schielen, sollten verinnerlichen, dass es bereits sowohl eine sozialdemokratische als auch eine »grüne« Partei im Bundestag gibt, dass Posten und Pöstchen innerhalb dieser »etablierten« Regierungsparteien rar sind, und sich darüber hinaus an den Spruch vom Verhältnis zwischen Feind, Verrat und Verräter erinnern.

Gerhard R. Hoffmann, Halberstadt