30.000 auf der Straße

Es war wie ein großer Abgesang auf die Amtszeit von CDU-Kanzlerin Angela Merkel. Für eine solidarische Gesellschaft gingen am Sonnabend nachmittag Zehntausende Menschen in Berlin auf die Straße. Sie protestierten gegen den Umgang der Politik mit dem Klimawandel und anhaltenden Krisen wie der im Gesundheitswesen, gegen die Abschottung der EU und den eskalierenden »Mietenwahnsinn«. Sie folgten damit dem Aufruf des aus mehr als 350 Zusammenschlüssen bestehenden »Unteilbar«-Bündnisses (siehe jW vom Sonnabend). Unter Einhaltung geltender Hygienebestimmungen zog die Demonstration von der Straße des 17. Juni durch das Zentrum der Bundeshauptstadt.

Das Bündnis hatte seine Planung auf bis zu 50.000 Teilnehmende ausgelegt, erklärte »Unteilbar«-Sprecher Georg Wissmeier am Sonntag im Gespräch mit junge Welt. Vom Dach des Hauses der Statistik aus habe man das Geschehen beobachtet und so die Teilnehmerzahl von 30.000 ermittelt. Insgesamt sei man mit dem Ergebnis zufrieden. Es sei auch inhaltlich gelungen, die diversen Gruppen und Anliegen solidarisch aufeinander zu beziehen. Anders als bei Großdemonstrationen der »Querdenker«-Szene habe man bei »Unteilbar« stets auf die Einhaltung der Hygienemaßnahmen geachtet. Die Teilnehmenden hätten dies durch die Bereitschaft, sich gegenseitig zu schützen, erleichtert.

Anhand der unterschiedlichen Blöcke zeigte sich das breite inhaltliche Spektrum, das »Unteilbar« mobilisierte. Auf den Block des Bündnisses folgte einer für Vielfalt im Sozialbereich, danach der »antirassistische Power Block« sowie »Aufstehen gegen Rassismus«. Amnesty International und Pro Asyl bildeten einen eigenen Demoblock. Auf diesen folgte der der Gewerkschaften, die sich am Aufruf beteiligten. Kritik an der durch die Coronapandemie verschärften Krise im Gesundheitswesen wurde ebenfalls deutlich gemacht. Ebenso die Forderung nach Umverteilung des gesellschaftlichen Reichtums von oben nach unten sowie nach Frieden, mehr Demokratie und »Klimagerechtigkeit«. Am Ende des Zuges liefen jeweils die Blöcke der Parteien Die Linke, Bündnis 90/Die Grünen und SPD.

Erweckte die Auftaktkundgebung zunächst durchaus den Eindruck, zu viele Themen auf einmal aufgreifen zu wollen, konzentrierten sich die – von Kulturbeiträgen unterbrochenen – Reden auf der Hauptbühne auf Kritik und Forderungen der diversen Bündnisorganisationen. Antikapitalistische Schlaglichter der Kundgebung waren unter anderem Redebeiträge von Gewerkschaftern und des Klimabündnisses »Ende Gelände«.

Mehrfach prangerten Redner den alltäglichen sowie den institutionellen Rassismus in der BRD an. Neben den Anschlägen von Hanau und Halle wurde auch an den von Neonazis verübten Mord an Walter Lübcke (CDU) erinnert. Anton Sefkow, Enkel der am 10. Juli im Alter von 96 Jahren verstorbenen Holocaustüberlebenden Esther Bejarano, gab dem Publikum mahnende Worte Bejaranos mit auf den Weg. In seinem vorab aufgezeichneten Grußwort erinnerte der im russischen Exil lebende US-Whistleblower Edward Snowden daran, dass die BRD Teil des globalen »Unsicherheitsbusiness« sei, da sie Überwachungsinstrumente weltweit verkaufe.