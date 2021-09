Taliban-Bändiger

imago stock&people Türkischer Soldat in einem Vorort von Kabul (16.3.2012)

Die Türkei will zusammen mit Katar den Betrieb des Flughafens von Kabul übernehmen. Ein Vertrag mit den Taliban sei schon unterschriftsreif, berichtete das Onlineportal Middle East Eye. Teil des Abkommens sei die diplomatische Anerkennung der islamistischen Machthaber in Afghanistan.

Obwohl die Türkei 20 Jahre lang Teil der NATO-Truppe war, ist das Verhältnis zwischen Ankara und dem nun von den Taliban beherrschten Afghanistan gut. Beide Länder seien »Brüder im Glauben«, erklärte ein Taliban-Sprecher, während der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan deutlich machte, er habe, »was den Glauben angeht, keine Probleme« mit den Islamisten.

Türkische Soldaten zum Schutz des Flughafens wollen die Taliban zwar nicht akzeptieren, auch in der Türkei wäre so ein Militäreinsatz unpopulär. Doch Erdogan hat vorgesorgt. Mit Hilfe der Söldnerfirma Sadat wurde im türkischen Besatzungsgebiet in Nordsyrien eine 10.000köpfige islamistische Fremdenlegion aufgestellt. Deren Kämpfer, darunter frühere Mitglieder von Al-Qaida und des »Islamischen Staats« (IS), kamen bereits in Libyen und im Kaukasus zum Einsatz. Demnächst dann wohl in Kabul.

Nun sondiert der im eigenen Land aufgrund von Wirtschaftskrise und sinkender Zustimmungswerte für seine islamistisch-faschistische Regierungsallianz unter Druck stehende Erdogan, was ihm seine NATO-Verbündeten dafür bieten wollen, weiterhin einen Fuß am Hindukusch zu haben.

Der Türkei komme in Afghanistan eine »Schlüsselrolle« zu, hatte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg die Bedeutung des einzigen muslimischen Mitglieds der Kriegsallianz betont. Bundesaußenminister Heiko Maas sagte seinem türkischen Amtskollegen Mevlüt Cavusoglu bereits vor einer Woche Unterstützung für den Wiederaufbau des Kabuler Flughafens zu. Vor allem erhofft sich Erdogan eine Verbesserung des Verhältnisses zu den USA. Denn zwischen beiden NATO-Mächten gibt es Spannungen wegen des Kaufs russischer »S-400«-Luftabwehrraketen durch Ankara, aber auch aufgrund der US-Unterstützung für kurdische Milizen in Syrien.

Im Windschatten der Afghanistan-Krise hat die Türkei ihre Angriffe auf Kurden im Norden Syriens und des Irak intensiviert. In der Nacht auf Freitag beschossen Drohnen im nordirakischen Sindschar erneut eine Miliz der Jesiden, die zur Selbstverteidigung dieser Glaubensgemeinschaft nach dem völkermörderischen Überfall des IS gebildet wurde. Wenige Stunden später bombardierten Drohnen das Flüchtlingslager Machmur, dessen kurdische Bewohner in den 90er Jahren aus der Türkei geflohen waren. Nur mit Zustimmung der USA, die den Luftraum in der Region kontrollieren, kann Ankara als faktische Luftwaffe des IS dessen Massaker an Kurden und Jesiden fortsetzen. Im Gegenzug wird der Türkei als trojanischem Pferd der NATO in der islamischen Welt die Aufgabe des Taliban-Bändigers zugedacht.