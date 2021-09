Frank Rumpenhorst/dpa Demo gegen den »Mietenwahnsinn« in Frankfurt am Main (20.10.2018)

Mit der Forderung »Wohnen für alle! Gemeinsam gegen Mietenwahnsinn und Verdrängung« ruft Ihr Bündnis für diesen Sonnabend zur Teilnahme an einer Kundgebung in Frankfurt auf. Wo sind die Probleme besonders gravierend?

Steigende Mieten sind überall in Hessen ein Problem. Nicht nur auf die Großstädte beschränkt fürchten sich Menschen vor Verdrängung. In Darmstadt, Wiesbaden, Offenbach, Frankfurt am Main und Kassel gibt über die Hälfte aller Mieterinnen und Mieter mehr als ein Drittel ihres Einkommens für ihre Wohnung aus. Während der Pandemie stellten mehr Menschen Anträge auf Wohngeld. Mit wenigen in der Wohnungspolitik vorgenommenen Korrekturen in den vergangenen Jahren sind weitere Mietpreissteigerungen nicht zu stoppen. Wir wollen es nicht länger hinnehmen, dass Menschen einen ständig wachsenden Anteil ihres Einkommens für die Miete aufbringen müssen.

Sie konstatieren eine Verantwortlichkeit der Landesregierung von CDU und Bündnis 90/Die Grünen. Was werfen Sie denen vor?

Die steigenden Mieten sind kein Naturgesetz, sondern resultieren aus einer seit Jahren verfehlten Wohnungspolitik. Offenbar betrachtet diese Landesregierung Wohnen nicht als einen Teil der Daseinsvorsorge. Sie erreicht auch ihre eigenen Ziele nicht: etwa den Anteil der im Landesbesitz befindlichen Wohnungen nennenswert auszubauen. Statt dessen ist ständiges Verschwinden von Sozialwohnungen festzustellen. In den nächsten Jahren werden Tausende aus der Bindung fallen. Der Anteil der Wohnungen, auf die die Politik Einfluss hat, muss erhöht werden.

Inwiefern denken Sie angesichts dieser Zustände auch an Vergesellschaftung?

Wir in Hessen schauen mit Interesse nach Berlin, wo ein Volksentscheid dazu bevorsteht. Am 26. September wird dort darüber abgestimmt, ob der Bestand der Wohnungsgesellschaften, die mehr als 3.000 Wohnungen besitzen, in Gemeineigentum überführt werden soll. Da alle bisherigen Mittel – eine mehrfach verschärfte Mietpreisbremse, die Ausweitung von Mietspiegeln, etc. – versagt haben, werden wir das auch in Hessen in Betracht ziehen müssen. Es gilt, Menschen davor zu schützen, dass sie aus ihren angestammten Wohnungen verdrängt werden. Der Mietendeckel, den die Gerichte in Berlin auf Landesebene gestoppt haben, muss bundesweit eingeführt, oder Wohnungen müssen vergesellschaftet werden. Bisher fehlt dazu der politische Wille.

Hoffen Sie nach der Bundestagswahl auf eine »rot-rot-grüne« Bundesregierung?

Mit einem »Weiter so« kann es nicht funktionieren. Aber mit Blick auf die Wahlprogramme sind wir nicht optimistisch. Auch die SPD und die Grünen sprechen sich nicht definitiv für einen Mietendeckel aus, sondern bleiben eher vage. Egal wer die neue Regierung stellt, wir müssen weiterhin auf die Straße gehen, um das einzufordern.

Die »rot-grüne« Koalition unter Kanzler Gerhard Schröder, SPD, hatte den sozialen Wohnungsbau praktisch abschafft, Mieter wurden der Renditegier der Eigentümer ausgeliefert. Meinen Sie, es könnte nach dieser Wahl besser laufen?

Aktuell sind wir weiter. Alle Parteien haben verstanden, dass Wohnungspolitik die dringlichste soziale Frage ist. In Berlin werden wir dafür viele Menschen auf die Straße bringen. So planen wir Busfahrten zur bundesweit organisierten Demo nach Berlin für den 11. September.

Das von Gewerkschaften und der SPD ausgerufene Motto »Bauen, bauen, bauen« ist aus Sicht einiger Kritiker keine Lösung. Klimaaktivisten setzen sich gegen zunehmende Verdichtung in den Städten ein. Was entgegnen Sie dem?

Auf Kosten des Klimawandels darf es keine Wohnungsneubauten geben. Die Stadtpolitik muss jeweils ausreichend Grünflächen vorhalten. Die Debatte kriegt sowieso eine Schieflage, wenn nur von Bauen die Rede ist. Letztlich werden viele Neubauten wieder nur hochpreisig für ein gut verdienendes Klientel geschaffen. Wir brauchen die Deckelung der Mieten im Bestand, damit sich der Wohnungsmarkt entspannt. Alles andere dient nur der Spekulation.